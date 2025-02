Santi Jara debuta con una Minera que necesita ganar en Linares

La Deportiva Minera, que ha ganado fuera de casa sus dos últimos partidos, visita hoy al Linares (12:00 horas, Football Club) en el estreno de uno de sus refuerzos del mercado invierno, Santi Jara. Popy, entrenador del equipo del Llano del Beal, no tiene bajas para medirse a un rival que también aspira a estar en el play off de ascenso. Los mineros necesitan recuperar lo que pierden en casa, donde no ganan desde finales de noviembre, para seguir aspirando a los puestos de promoción después del esfuerzo realizado por el club en el mercado de invierno. En la actualidad están a dos puntos del quinto clasificado.