El Real Murcia, a no dar más tumbos en casa

Juega el Real Murcia esta tarde a las 17.30. Lo hace en su estadio, recibiendo al Sevilla Atlético. Pero ya desde por la mañana muchos aficionados estarán pendientes del móvil. Querrán saber cuál es el resultado del partido que el Antequera juega ante el Real Madrid Castilla. Entre que el líder no vive su mejor momento -lleva dos derrotas consecutivas- y que los madridistas están en plena racha, la mañana se puede poner perfecta para que el Real Murcia tenga en su mano la posibilidad de asaltar el liderato, algo que no se da todos los días.

De ahí la importancia de la derrota del Antequera, pero de ahí también la importancia de la victoria del Real Murcia. Y el Real Murcia ya tiene acostumbrada a su afición a fallar cuando no se puede fallar. Y más cuando toca jugar en Nueva Condomina. Ya pasó en su último encuentro como local, cuando el Alcoyano también se llevó los puntos del feudo grana.

Cuando la competición ya va avanzando al tramo decisivo, desperdiciar balas puede costar muy caro, de ahí que al Real Murcia no le quede otra que dejar atrás su imagen ramplona y triste como local. Porque mientras que a domicilio se es capaz de competir, incluso de dejar buen sabor de boca como en Marbella; en casa el Real Murcia solo sabe dar tumbos, y esos tumbos generan muchas dudas sobre su candidatura al liderato.

Será hoy un buen día para demostrar que las promesas de cambio empiezan a hacerse realidad. Aunque tendrán que hacerlo los granas ante uno de los mejores equipos de este 2025, un Sevilla Atlético que no sabe lo que es perder en lo que va de año y cuya defensa se ha vuelto infranqueable.

Pero confían los aficionados en el ataque renovado del Real Murcia, especialmente después de la victoria ante el Marbella, donde destacó sobre todo Flakus, el delantero firmado en el mercado invernal.

Sería extraño no ver al esloveno en el once. Le salió bien la apuesta hace una semana a Fran Fernández y lo que sale bien es mejor no tocarlo. Lo pagará Alcaina, que ha pasado de ser considerado por muchos como el fichaje de la segunda vuelta, sobre todo después de los múltiples problemas físicos que le impidieron jugar en el primer tramo liguero, a quedar relegado por un recién llegado.

Agitó Flakus el ataque en Marbella y también lo hizo Pedro Benito, pero el gaditano deberá esperar su oportunidad en el banquillo. Porque lo de jugar con dos delanteros no está en el librillo de Fran Fernández. No está dispuesto el técnico a sacrificar a un jugador como Juan Carlos Real, aunque Real lleve ya muchas semanas pasando completamente desapercibido en el juego ofensivo de los granas.

Dado que la idea del técnico es Real y diez más, esta tarde se esperan pocos cambios. Aunque la modificación más probable, también puede ser la más interesante. Y es que lo normal es que Davo entre en el once titular de los granas. Lo haría por la izquierda, desplazando a Burón a la derecha y relegando al banquillo a Pedro León.

La otra incógnita está en el centro del campo. Si Yriarte sigue con molestias, Fran Fernández deberá tirar de Boateng. Será el momento de ver si realmente la plantilla es lo demasiado polivalente para tapar los agujeros generados por Asier Goiria en el mercado invernal.

Las dos únicas bajas seguras son la de Moha, cubierta de momento de forma notable por Palmberg, y la de Toral, que cumplirá su segundo partido de sanción.

Primer pleno

El Real Murcia recibe hoy al Sevilla Atlético, rival con el que abrió esta temporada y al que le ganó gracias a dos goles de Pedro León. Llegan los sevillistas a Nueva Condomina en un gran momento de forma, de hecho ya se atreven a mirar al play off cuando hace poco andaban hundidos en la clasificación.

Si al final la victoria queda en casa, el Real Murcia conseguirá por primera vez ganar a un rival en los dos enfrentamientos disputados.