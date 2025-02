La Minera cae ante un Linares más efectivo

El fútbol va de marcar goles y en el choque entre el Linares y la Deportiva Minera solo un equipo de los dos estuvo acertado en la faceta más decisiva del juego. El triunfo 2-0 del cuadro local solo se explica por la efectividad local, porque el cuadro de Llano del Beal no fue inferior, tuvo más ocasiones que su oponente, pero volvió a pecar del principal problema que ha tenido durante toda la temporada.

Ambos equipos saltan al verde de Linarejos con la necesidad de ganar, ya que ambos están en ese pelotón de equipos que aspiran a entrar en los play offs, por lo que esta derrota es un paso atrás de los de Popy. El técnico algareño apostó por su once de confianza, con el único cambio de Javi Vera por Sandji.

El primer tanto del partido llegó en una acción que de primeras no aparentaba ser muy peligrosa. Era el minuto 12 de partido y antes de esto no había ocurrido nada relevante. Centro pasado al segundo palo de Samu Gomis, lateral zurdo, y desde atrás llegó Juanjo, el lateral diestro que con un disparo lejano pero muy ajustado sorprendió a Fran Martínez, que no pudo evitar el tanto del cuadro linarense.

Once inicial de la Minera en Linarejos / Prensa Linares Deportivo

El gol hizo daño a una Deportiva Minera que no realizó un gran primer tiempo, pero es cierto que no fue inferior a un Linares que tampoco ofreció mucho más que su oponente minero. En dos remates de cabeza, primero de Britos y posteriormente de Rubén Mesa, el cuadro de Llano del Beal estuvo cerca del tanto, pero ya se empezaba a dislumbrar que hoy el partido iba torcido para los intereses de los rojillos.

Tras la reanudación, el partido cogió más ritmo y en los primeros minutos ambos conjuntos estuvieron cerca del gol. Centro de Javi Vera y remate de cabeza de Omar Perdomo a las manos de Ernestas. Inmediatamente después, en una rápida transición, casi llega el 2-0 en la otra área. Hugo Díaz para Tete, que se plantó solo ante Fran Martínez y el portero cartagenero realizó una intervención providencial salvando el gol con la yema de los dedos. Escardó fue el más incisivo de los andaluces con una doble ocasión, pero también se encontró con un Fran Martínez muy atento.

En una rápida contra del cuadro andaluz en el minuto 69, cuando la Minera había dado un paso adelante, llegó el definitivo 2-0. Hugo Díaz fusiló a Fran Martínez, tras una asistencia de Fran Rivera, que nada pudo hacer para evitar el gol del máximo artillero del Linares.

Tras encajar el 2-0 llegaron los mejores minutos de la Minera, pero no era el día. Pipo, tras una gran acción individual, mandó el balón al larguero. Rafael dejó con diez al Linares evitando una contra rápida de la Minera, pero la falta que sacó Omar Perdomo, la despejó Ernestas. A la salida de un córner, de nuevo Arturo, esta vez de cabeza, cruzó el esférico en exceso. La más clara, sin duda, fue en una contra rápida de Pipo por banda izquierda que le cedió el balón a Sandji, que con todo a favor, incomprensiblemente no encontró portería.

La Minera mereció más en Linarejos; no fue inferior a un Linares que con diez hombres sufrió, pero el cuadro cartagenero finalmente sufrió su primera derrota tras cinco encuentros invictos.