El Águilas B se afianza en play off ante el Imperial

El encuentro entre el Imperial y el Águilas B prometía, ya que se veían las caras dos filiales con la necesidad de ganar y que prometían un partido más abierto y ofensivo de lo que finalmente ofrecieron. La realidad es que pasaron muy pocas cosas, pero para el filial costero las suficientes, ya que entre ellas ocurrió el tanto de Tomás Inglés que le permite llevarse los tres puntos. 0-1 para el cuadro blanquiazul que lo confirma como candidato a todo y que prácticamente descarta al Imperial en la pelea del play off de ascenso.

El primer tiempo solo lo disfrutaron los amantes de la táctica, los que vieron el partido con las gafas de analizar los pequeños detalles, porque para el resto de los mortales fue de los más aburridos que se han visto esta temporada. A excepción de un acercamiento, sin excesivo peligro, en ambas áreas no pasó absolutamente nada y ambos equipos se esperaron al segundo periodo para intentar ganar.

Ocheche y Divine pelan por un balón / Paco Sarabia

No es que el segundo periodo fuera una oda al fútbol de ataque, pero sí llegaron más al área rival. Por número de ocasiones, el Imperial hizo más daño que el Águilas B, pero el cuadro murcianista no encontró el gol. La más clara la tuvo Raúl Martínez, que evitó Mario con una mano espectacular. Antes, tanto Lilian de Palmas como Divine también estuvieron cerca del tanto, pero no fue el día de los de Carlos Cuéllar.

El que sí estuvo acertado fue Tomás Inglés. El delantero ex del filial UCAM B aprovechó un gran centro del lateral zurdo Nico y, con un buen remate de cabeza, adelantó a los de Sergio Yufera. Era el primer acercamiento claro del filial costero y conseguía un tanto que valía los tres puntos.

El Imperial buscó el empate en el último tramo de partido, pero con más corazón que con fútbol y no pudo evitar sufrir su tercer tropiezo de manera consecutiva.