Verdú se despide dejando la puerta abierta al futuro

Fue un acto menos emotivo de lo que Gonzalo Verdú, el Fútbol Club Cartagena y la afición hubieran querido. Opacado por la crítica situación clasificatoria del equipo en LaLiga Hypermotion, el central cartagenero dijo sus últimas palabras como jugador del cuadro albinegro. El que considera «su equipo», al que siente como propio. Tampoco ha sido la despedida soñada por sus circunstancias personales, derivadas de la lesión que le ha tenido fuera del terreno de juego desde el tramo final del curso pasado. Pero sí ha tenido el componente emocional que siempre ha unido al futbolista con el club y que en muchas ocasiones se ha mantenido oculto.

Gonzalo Verdú no es un jugador de grandes alardes técnicos, golazos espectaculares ni focos. Tampoco de polémicas, malas caras ni revuelos mediáticos. Es un futbolista de entrega, trabajo y sacrificio silencioso, como el que realizó la pasada campaña con una lesión en el menisco por la que ahora «paga las consecuencias» y que poca gente advirtió. Gonzalo es un hombre de club, a pesar de su corta estancia compitiendo con el equipo, que espera volver algún día no muy lejano preparado y formado para desempeñar una función importante.

Tuvo durante toda la comparecencia la voz temblorosa y los ojos húmedos. «Gracias a todos los que estáis hoy aquí acompañándome en un día tan importante para mí», fueron sus primeras declaraciones. Todo fueron agradecimientos antes de contestar a las preguntas de la prensa. «En primer lugar al club, a Paco, a Manolo y a ‘Sivo’ por darme la oportunidad de disfrutar otra vez de mi equipo. Gracias a mi familia, que son parte de cada etapa», mencionó en primer lugar.

Agradeció el defensa a los «entrenadores y cuerpos técnicos y médicos de esta etapa, aunque desgraciadamente no haya podido competir durante la segunda temporada». También a sus compañeros, «que me han acompañado en este duro proceso y me han hecho sentir importante». Por último, agradeció a la afición «de la que me ha llegado tanto cariño y la que ha valorado mi esfuerzo de la temporada anterior. Volvería a hacerlo por esta camiseta», recordó en relación a su lesión.

Colaboración futura

El cartagenero consideró su despedida como un ‘hasta luego’. «Estoy seguro de que, de una forma u otra, nos volveremos a encontrar en el camino», remarcó. Dejó abierta Gonzalo una puerta que no quería haber cerrado de esta forma. «No esperaba despedirme a estas alturas de la temporada, pero entiendo y comparto el planteamiento del club porque creíamos necesario reforzar al equipo», manifestó.

Una salida acordada

También para marcharse ha sido un jugador de equipo. «Yo no siento que pueda competir a corto plazo y se lo hice saber al club. Llegamos a un acuerdo muy fácil», desveló. «Paco [Belmonte] ha estado encima. En verano me dio toda la confianza del mundo. En el mercado de invierno volvimos a hablar, vimos las opciones reales de competir y si no era posible había que reforzar el equipo», añadió.

Desmenuzó Verdú la cronología de su lesión, la que ha provocado esta despedida adelantada. «Ya el año pasado, a principio de la segunda vuelta tenía bastante dolor. Decidimos operar y vimos que la gravedad era mayor de lo esperado», explicó.

Talento ‘de la tierra’

Pierde el Cartagena más que un futbolista a un referente dentro y fuera del vestuario que no tiene sucesor de la tierra. «Si no eres un club grande en España es muy difícil hacer la inversión necesaria para retener el talento, pero lo hay y se ha demostrado. Nunca es tarde para dar esos pasos», comentó.

Por último, pidió Verdú un último esfuerzo al equipo y a la afición. «Hay que plantear retos de semana en semana sin pensar en la salvación», propone a sus ya excompañeros. Para la afición pide diálogo y apoyo incondicional. «Es un momento delicado, pero la única forma de llegar a buen puerto es el diálogo. Es una afición que siempre va a estar ahí y les pido que no dejen de hacerlo».

Duelo de malas sensaciones

Se ven las caras en el Cartagonova dos equipos que necesitan cambiar de dinámica de manera urgente. Uno por agarrarse a la remota esperanza de salvación y otro por no caer en un descenso que acecha. El FC Cartagena recibe al Málaga (16.15, Movistar+) esta tarde en su feudo, donde sólo ha logrado dos victorias en toda la temporada. Lo hace buscando el primer triunfo de Guillermo Fernández Romo, que acumula cuatro derrotas seguidas, contra un rival que no gana desde hace seis jornadas. Duelo de malas sensaciones que se puede llevar el que menos errores cometa. Lucha el Cartagena por dar una alegría a su afición, con remotas posibilidades de salvación.

El equipo de Romo parece no avanzar y el técnico no pone paños calientes. «En el deporte te esfuerzas al máximo por una recompensa que no estamos obteniendo. No hemos ganado ni un partido desde que llegué, pero hay que insistir», comentó en la previa.

Tendrá que insistir sin Alcalá, que se une a las bajas ya conocidas de Gastón Valles, con un problema en la espalda, y Luis Muñoz, con un esguince de rodilla que no mejora. Sobre el rival, Romo explicó que «Es un equipo lleno de talento. Es muy joven, pero tiene ritmo, verticalidad y peligro», pero se centra el entrenador en su grupo. «Nos hemos centrado en la búsqueda de identidad competitiva para conseguir un partido completo», comentó. El Málaga, por su parte, suma dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos y está a siete del descenso. Además, llega con las bajas de Nelson Monte, Luismi, Dani Lorenzo y Haitam por lesión y Carlos Puga por sanción. Sergio Pellicer completa su convocatoria con hasta seis futbolistas de la cantera.