"Negreira era un falso autonómo"

"La primera sensación fue de desolación porque aquello lo había hecho el Barça, mi Barça, del que llevaba siendo socio durante veinte años, el equipo al que iba a ver con mi abuelo desde los cuatro años". Quien habla es Adrià Soldevila. "Cada uno hizo lo que tocaba y a nosotros nos tocaba explicar una noticia que conocimos, nos debemos a los oyentes y a nosotros mismos". Quien habla es Jordi Martí. "Lloré, la sensación era de '¿qué coño ha pasado?', el día que lo sacamos tuve fiebre. Sí, nos afectó". Quien habla es Sique Rodríguez.

Los tres, periodistas y compañeros, destaparon uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español, el 'caso Negreira'. Lo hicieron a través de los micrófonos del programa referente del periodismo deportivo en Catalunya, el 'Què t'hi jugues' de la 'Cadena Ser'. Fue un 15 de febrero de 2023, hace este sábado dos años: "Daba vértigo, pero nos pasamos muchas horas, días y semanas, la sensación periodística era que estábamos ante un hecho muy grande y reprobable. Pero estábamos tranquilos: el redactado fue prudente y cuidadoso, sin ni un solo ni punto que pudiera ser desmentido", recuerda Martí, jefe de deportes de Ser Catalunya.

Enríquez Negreira a la Ciutat de la Justicia / Dani Barbeito

El mismo programa, la misma emisora, fue quien hizo estallar el 'Barçagate', así que experiencia había en la casa: "Esto fue una puñalada en el corazón del Barça, el 'Barçagate' fue una animalada exclusivamente atribuible a la etapa de Bartomeu. Con el el caso anterior hubo felicitaciones por parte del barcelonismo bastante amplias. Con Negreira todo han sido ataques y críticas", reflexiona Soldevila, redactor referente del programa que dirige Sique Rodríguez: "Creíamos que nunca más sacaríamos un tema de tanta dimensión y repercusión, pero igual este era más bestia".

Todo arrancó cuando a la redacción llegó la noticia de la investigación que Hacienda estaba realizando a Enríquez Negreira por unos pagos que el Barça hizo entre 2016 y 2018. "Empezamos a finales de 2022, hacia el mes de diciembre, los ingresos estaban mal declarados y no había justificación aparente", recuerda Soldevila, que aún hoy sigue mostrando la sorpresa en su rostro cuando explica que "pronto vi que estábamos ante un caso muy bestia de corrupción".

Sique pone fecha: "Fue la primera quince de diciembre y pronto vimos que aquello podía ser muy grande, pero lo vemos tan bestia que decidimos reposarlo un poco". Tan poco que los tres ni siquiera dejaron pasar las fiestas navideñas para ponerse, aunque fuera de forma individual y en sus ratos libres, a investigar el tema. A partir del mes de enero todo fluyó. Se repartieron el trabajo y, por supuesto, hubo noches en las que durmieron poco: charlas, llamadas, entrevistas, tensión... Todo ello combinado con el día a día de sus vidas.

Joan Laporta y Joan Gaspart, en una imagen de archivo / EFE

Exclusiva mundial

"Y finalmente, antes de que todo saliera, pensábamos en lo que pasaría cuando se explicara. Qué reacciones habría de los compañeros, del resto de medios, del club, de los socios y aficionados, de nuestros amigos... Ya vimos que aquello sería un tsunami...", rememora Soldevila. "No nos arrepentimos de nada pese a que las presiones fueron fuertes, pero debo decir que la casa ('Cadena Ser') actuó como un solo hombre y nos apoyó al más alto nivel", añade Jordi Martí.

José María Enríquez Negreira. / EFE

La historia es conocida de sobras porque, a raíz de que el 'Què t'hi jugues' la diera a conocer, fueron muchos otros medios los que se sumaron a la ola de una información impecable en su origen y que algunos han intentado intoxicar para "atizar el fuego para intentar destroza al Barça, algo que se ha alimentado gracias a la gasolina de las redes sociales", tiene claro Sique Rodríguez, que ejerce de periodista asumiendo las consecuencias que de ello se deriban: "También me ha sabido mal que en el 'caso Negreira' se haya hecho un pacto de silencio en Barcelona para no remover el tema ni hacer autocrítica sobre lo que ha hecho el club o los dirigentes del club porque el club está por encima de cualquier persona. No se ha hecho autocrítica, es lamentable".

Sique Rodríguez / Sport

Y es que en el fondo de la cuestión están los pagos que el Barça, durante muchos años, realizó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. El caso está judicializado, en fase de instrucción, y las consecuencias legales que del proceso se deriben deberán asumirlas quienes participaran de una práctica que, más allá del tema legal, es muy difícil de justificar. Sique Rodríguez lo acaba resumiendo así: "Lo de que el fútbol se juega en los pasillos y los despachos es evidente, el 'caso Negreira' es un ejemplo de ello, pero de forma tan chapucera o bestia como pagar a un árbitro... ¡Que cobraba pagas dobles en verano y navidades! ¡Solo hace falta que lo miren por ahí para ver que era un falso autónomo!".