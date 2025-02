El Lorca Deportiva vence al UCAM B con una genialidad de Peque

No era nada fácil este choque ante el UCAM Murcia B y el Lorca Deportiva lo sabía. Daba igual que el filial universitario llevara una racha de un punto de los últimos doce y que el Lorca se presentara como líder. Iba a ser muy difícil y así fue. Pero a base de luchar cada balón y de aprovecharse de que tiene grandes individualidades, se llevó la victoria por 0-1. En este caso, el que brilló fue Álex Peque, que anotó el único tanto del partido gracias a una gran acción dentro del área.

El choque tuvo varias fases y el Lorca supo adaptarse cuando le tocaba sufrir. Hubo momentos para cada equipo, pero la diferencia estuvo en que el cuadro azuldorado, que desde la grada veía todo lo que ocurría Javi Motos, no supo transformar todas las cosas que hizo bien en goles. El Lorca, que por momentos del primer tiempo fue mejor, tuvo varias fases del choque que estuvo a merced de un valiente filial capitalino. El mérito de los de Sebas López es no encajar cuando no estás siendo mejor que tu rival.

El Lorca Deportiva celebra la victoria ante el UCAM B / Prensa Lorca Deportiva

Los tres puntos viajaron a la ciudad del sol por fútbol, por competitividad y porque siempre en todas las ligas quedan arriba los que tienen a los mejores jugadores que consiguen que partidos que aparentemente pueden terminar en empate, desequilibren la balanza a su favor. Todo lo que ocurrió tras el 0-1 de Peque me recordó a la Deportiva Minera del año pasado, que ya se sabía que cuando se adelantaba en el marcador, el partido estaba acabado.

Antes de ese primer gol se vio un primer tiempo con alternativas. Zorro, guardameta lorquinista que se medía a su ex equipo, tuvo que intervenir en los primeros compases del partido para evitar un rápido gol universitario. El Lorca tardó diez minutos en acercarse al marco rival gracias a un disparo de Dani Albiar que se marchó por centímetros. El choque iba avanzando, las mejores ocasiones, pero no muy claras, eran de los locales y los minutos iban pasando. Un remate de Carrasco, que obligaba a intervenir a Fernando al inicio del segundo tiempo, era de lo poco remarcable de un Lorca que no estaba cómodo. Xente, en el minuto 60, en un mano a mano ante Zorro tuvo la mejor ocasión del filial, pero el portero lorquinista se hizo grande.

La sensación era que solo una acción aislada podía desequilibrar un partido condenado al 0-0. Y así fue, Bertomeu avanzó por banda derecha y filtró un balón a Álex Peque, que nos regaló una de las acciones técnicas más bonitas de la temporada. Hizo lo que nadie hace, lo que es tan difícil en el fútbol, lo que solo unos pocos son capaces: se paró dentro del área, no se precipitó, se acomodó a su pierna izquierda y finalizó con un disparo preciso. Un gran gol que vale tres puntos.

El encuentro finalizó con el 0-1 que permite al Lorca mirar a sus perseguidores desde arriba y con la confianza de llevar ya tres victorias de manera consecutiva.