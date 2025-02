El FC Cartagena pierde en el último instante un partido que merece ganar (0-1)

Ni uno de sus mejores partidos del año le sirvió al FC Cartagena para evitar la derrota. La vigésima de la temporada. Lo hizo todo para ganar, pero no pudo llevarse los tres puntos y acabó cediendo el empate que tenía en la mano. Una jugada con posible penalti sobre El Jebari precedió a la acción del tanto de Baturina en el 94. Perdonó en multitud de ocasiones el cuadro portuario y, aunque mereció la victoria, terminó cosechando otra derrota.

Los primeros instantes del partido fueron de total dominio visitante. Agarró el balón el cuadro de Sergio Pellicer y no parecía dispuesto a soltarlo. Lo intentó el Málaga por la izquierda, retando Julen Lobete a un Jorge Moreno que ocupó de nuevo el lateral, pero no tuvo éxito. No solo basculó bien el Cartagena para contener a su rival, sino que además le robó el balón para pasar a la ofensiva a partir del quinto minuto.

Fue mejorando en sensaciones el cuadro portuario. Movió el balón con criterio y generó ocasiones de peligro como la primera, provocada por una conducción de Rafa Nuñez por el costado zurdo hacia dentro que finalizó con un centro templado.

Continuó mejor el Cartagena, pero desaprovechó las ventajas que generó con malas decisiones en los metros finales. Nuñez la perdió en una contra prometedora, Ndiaye disparó contra el cuerpo de un defensor y Escriche se plantó sólo ante Alfonso Herrero tras un pase al hueco de Clemente, pero no pudo definir entre los tres palos tras lanzarse al suelo.

La mejor para el cuadro local llegó antes del minuto veinte cuando una buena combinación en campo contrario terminó en los pies de Núñez. Giró el extremo y filtró para Escriche, sin marca en la frontal. Se precipitó el delantero y no la ajustó todo lo necesario. Paró Herrero. Tampoco estuvo acertado Millán tras una recuperación peligrosa de Clemente que lo midió a Einar ya dentro del área. Se impuso el central.

Controlaba el partido el Cartagena y en el tramo final pudo marcar el primero. También lo pudo recibir. Sobre el minuto 36 se internó Escriche en el área para servir un centro raso a Millán que fue cortado por Einar, pero el central estuvo a punto de ponerla dentro de su propia portería. Herrero volvió a salvar a los suyos sobre la línea. La última del primer tiempo y también la más clara fue, curiosamente, para los visitantes. Perdonó el Cartagena y tuvo el Málaga una doble ocasión que paró Pablo Campos con muchos reflejos.

Eso fue todo en la primera parte y en la segunda el partido se reanudó con un ritmo endiablado. Aarón Ochoa, quien entró por Lobete en el descanso, lo intentó con las dos primeras jugadas y Clemente desperdició un claro tres contra uno definiendo al centro tras el enésimo robo en campo rival. Después de otra contra finalizada por Rafa Núñez que detuvo el meta, fueron los malaguistas los que aumentaron el paso.

Reaccionó Romo con cambios introduciendo a Luna, Pepín y Delmás en un tramo en el que el Málaga se instaló en el campo cartagenero. Agobió, pero no amenazó el contrario a Campos y aprovechó el Cartagena en velocidad a la contra. Ninguno de los dos equipos finalizó las jugadas que generó y en el tramo final se rompió por completo el partido.

Desgracia y polémica en el descuento

La tuvo para ganar el Cartagena en el 88 con una jugada larga en la que Delmás centró en dos ocasiones. El primer servicio llegó raso a El Jebari, pero no vio el hueco para disparar. El segundo fue directo a la cabeza de Daniel Luna en el área pequeña, pero el colombiano la echó por encima del larguero. Ya en el descuento llegó la desgracia y la polémica.

Avisó el Málaga con un centrochut que palmeó Campos y en la contra cayó El Jebari dentro del área tras un claro agarrón de Einar que Muresan Muresan no señaló. El colegiado, muy cerca de la jugada, lo tuvo claro. La jugada continuó ya fuera de tiempo y en el contragolpe mató el Málaga un partido que mereció el Cartagena. Centró Gabilondo y remató Baturina con una volea muy plástica que puso el balón en el palo largo.

La polémica jugada generó el descontento en el cuadro albinegro y Damián Musto, en el banquillo, acabó expulsado. A la espera del acta, no podrá jugar el siguiente partido. El revuelo fue mayor y el árbitro repartió cartulinas antes de señalar el final del encuentro. El choque, que se salda con la vigésima derrota albinegra, ha sido uno de los mejores partidos del Cartagena en toda la temporada.