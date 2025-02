ElPozo Murcia y otra oportunidad para resurgir

Aires renovados los que corren por el Palacio de los Deportes de Murcia. ElPozo Murcia se volvió a reencontrar con la victoria, aunque fuese en la Copa Presidente, ante el Pinatar de Segunda División. Los de Josan González se impusieron 1-6, logrando el pase a la final. Hoy regresan a la competición doméstica para enfrentarse a Palma Futsal, su rival también en los cuartos de final de la Copa de España. El encuentro de esta tarde se podrá seguir a través de FEF TV, a partir de las 18:00 horas.

Josan González, técnico del equipo murciano, sigue adaptándose al equipo. Lleva dos semanas escasas en ElPozo Murcia y aún está intentando implantar su estilo personal. Los jugadores parecen contentos con el cambio, y ya se dejó ver en el último empate ante Santa Coloma una imagen más competitiva, pero faltó puntería de cara a puerta.

Los problemas no terminan ahí. Marcel sigue recuperándose de su lesión, pero las cosas no están yendo tan bien como deberían. De momento no ha podido tener regularidad y aún no se encuentra al cien por cien. No debería forzar la maquinaria Josan González si quiere volver a tener al Marcel del pasado curso en las mejores condiciones.

Máxima exigencia

«Estamos en un club donde el examen es una evaluación continua y hay que prepararse lo mejor posible para los momentos importantes de la liga. Para nosotros es un partido importantísimo, como todos los que quedan en esta segunda vuelta», afirmó el técnico en la previa.

«Ya lo dije cuando vine, la meta no es llegar a ElPozo Murcia, el objetivo está en ganar todos los títulos que quedan. El encuentro de hoy nos va a servir para medir, pero no va a ser igual que en la Copa de España, ya que las eliminatorias son distintas», añadió el técnico del conjunto murciano.

Los murcianos reciben en casa a uno de los grandes de la competición. Al vigente campeón de la Champions, Palma Futsal. Los mallorquines aterrizan en el Palacio de los Deportes de Murcia después de endosarle un 3-6 al Sala 10. Este encuentro será un aperitivo para lo que se verá en poco más de un mes, también en el feudo de ElPozo Murcia, con el encuentro de cuartos de final de la Copa de España.