La Carrera de la Mujer rebasa ya las tres mil inscritas

Tras sumar mil inscritas en apenas cinco días, la X Carrera de la Mujer, que se celebrará el próximo 9 de marzo, ya ha rebasado las tres mil participantes. Por tanto, ya están asignadas un 60% de las plazas disponibles para una edición que llega cargada de novedades.

La prueba lúdico deportiva, que se podrá realizar corriendo y andando, saldrá a las diez de la mañana desde la Plaza de la Cruz Roja de Murcia y se desarrollará en un circuito de cinco kilómetros totalmente llano. El plazo para lograr un dorsal se cerrará el 4 de marzo a las ocho de la tarde, pero por el ritmo de inscripciones, todo hace indicar que se llegará la límite mucho antes. Por ello, si quieres participar y aún no lo has hecho, no lo dejes para mañana.

Entre las más de tres participantes que ya han formalizado su inscripción hay de diferentes puntos de la Región, como Alhama, Alcantarilla, Molina de Segura, Cieza, Lorquí, Bullas, Totana, Jumilla, La Unión, Santomera, Cartagena,Villanueva del Río Segura, Beniel, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, San Javier, Cehegín, Hoya del Campo, Archena, Ceutí, Mula, Mazarrón y Puerto Lumbreras, además de la mayoría de pedanías de Murcia. No solo la ciudadanía de la capital de la Región, como se puede comprobar, se vuelca con la prueba, puesto que habrá representantes de casi todos los municipios.

Colectivos y grupos

Muchos colectivos ya han formalizado su presencia y optarán a los premios de grupos más numerosos en cada uno de sus apartados. Entre ellos se encuentran las mujeres del Castellar de Bullas, el equipo de baloncesto San Jueves, la Escuela Colorines de Archena, el Centro de la Mujer de Casillas, el Centro Educativo Liceo Francés, el Área VII del hospital Reina Sofía, los gimnasios Enjoy, Baez, GYM Pedro Villa y Hoop Murcia, el Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Centro de la Mujer Carmen Conde, Colegio Montepinar, Centro de la Mujer de La Arboleja, Fundación Primafrio, Centro María Maeztu de Los Garres, Grupo ATA de Senderismo y Montaña, Fripozo, y clubes como CA Pliego, Grupo Alcaraz, CA Llano de Brujas, Pan Moreno y Comemillas, entre otros.

Cartel Oficial X Carrera de la Mujer en Murcia / Joaquín Vallés

Dónde inscribirse

Las inscripciones se realizan online a través de la web https://www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ y www.dorsal21.com, donde rellenando un sencillo formulario y pagando la cuota con tarjeta, quedará registrada. La Carrera de la Mujer, que tiene un coste de 7 euros para cada participante, sigue siendo, con bastante diferencia, la prueba deportiva más barata de la Región de Murcia. Por poner un ejemplo, la última San Silvestre de Murcia costó entre 12 y 14 euros.

Son numerosos los colectivos que anualmente participan en la Carrera de la Mujer. Y para dar facilidades a todos para que se inscriban se ha puesto un canal de comunicación para ellos, que deben enviar un email a info@babelsport.com desde donde se les responderá y se les dará las instrucciones para poder formalizar la presencia del grupo sin tener que hacerlo las interesadas de forma individual.

Las imágenes de la llegada a meta de la Carrera de la Mujer de Murcia 2024 / Juan Carlos Caval

Entrega de dorsales

El Corte Inglés de la Avenida de la Libertad será donde se volverán a dar los dorsales y la bolsa de la corredora, aunque en esta ocasión no será en la tercera planta, sino en la primera, en un espacio más amplio. El jueves 6 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, se abrirá el stand de la Carrera de la Mujer y la entrega se prolongará hasta las nueve y media de la noche. El viernes 7 y el sábado 8 continuará, en este caso en horario ininterrumpido desde las diez y media de la mañana hasta las nueve y media de la noche. Es decir, que durante veintiséis horas y media y en tres días diferentes con el fin de dar las mayores facilidades, se podrán recoger los dorsales y también la bolsa de la corredora con la camiseta conmemorativa y todos los obsequios de los patrocinadores de un evento consolidado que cumple diez años.

Los horarios de entrega de dorsales:

Jueves 6 de marzo: de 17:00 a 21:30

Viernes 7 de marzo: de 10:30 a 21:30 ininterrumpidamente

Sábado 8 de marzo: de 10:30 a 21:30 ininterrumpidamente

Las imágenes de la salida de la Carrera de la Mujer de Murcia 2024

Más premios y reconocimientos

La organización ha ampliado, con motivo de la décima edición, los premios para los grupos más numerosos, que serán:

Centro de la Mujer o Asociación de la Mujer más numeroso

Gimnasio o Centro Deportivo más numeroso

Empresa más numerosa

Club de Atletismo o Asociación Deportiva más numeroso

Centro educativo más numeroso

A nivel individual habrá galardones para corredora con más edad, las tres primeras de la clasificación general así como de las categorías júnior (12 a 20 años), senior (21 a 34), veteranas A (35 a 39), veteranas B (40 a 49), veteranas C (50 a 59), veteranas D (60 a 69) y veteranas E (70 en adelante).