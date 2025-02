Carlos Alcaraz no evita a Djokovic en Doha pese a la baja de Sinner

Carlos Alcaraz, tras proclamarse campeón del ATP 500 de Róterdam, el primer título de su carrera en el circuito en pista rápida indoor, vuelve a la acción la próxima semana en el Qatar ExxonMobil Open, otro ATP 500 que tiene un cuadro de lujo pese a la baja de última hora de Jannik Sinner, quien no competirá de nuevo hasta mayo por una sanción de la Agencia Mundial Antidopaje. Y pese a la ausencia del número 1 del mundo, el sorteo ha deparado que no evitaría hasta la final a Novak Djokovic, puesto que está en su misma parte del cuadro y se podría ver las caras en las semifinales.

Debut ante Marin Cilic

El gigante croata Marin Cilic, quien ha entrado en el torneo con ránking protegido por estar sin competir desde mediados de 2024 por varias lesiones, será su rival en el estreno. Después, en segunda ronda le tocará medirse al chino Zhizhen Zhang, de 28 años número 52 de la clasificación mundial, o un tenista procedente de la fase previa.

Marin Cilic / Reuters

En cuartos, rivales de entidad

Ya en cuartos de final se empezará a complicar un poco más el camino a Carlos Alcaraz. En el horizonte aparecen el húngaro Fabian Marozsan (55), el checo Jiri Lehecka (25) y el búlgaro Grigor Dimitrov (13).

Será en semifinales donde Alcaraz y Djokovic podrían volver a enfrentarse después de la derrota del murciano en los cuartos de final del Open de Australia, desde el que no compite el serbio por una lesión. Pero no lo tendrá tampoco fácil el ex número 1 del mundo para llegar a esa ronda, puesto que en su camino también tenistas como el italiano Matteo Berrettini, al que se enfrentará en primera ronda, el alemán Jan-Lennard Struff, el holandés Tallon Griekspoor, el británico Jack Draper y el australiano Alexei Popyrin.

Novak Djokovic celebra su victoria ante Alcaraz en el Open de Australia / AP

Posibles rivales en la final

El griego Stefanos Tsitsipas, el canadiense Félix Auger-Aliassime, el castellonense Roberto Bautista, los rusos Karen Khachanov, Daniil Medvedev y Andrey Rublev, y el australiano Alex de Minaur, al que derrotó Alcaraz en la final de Róterdam, están en la otra parte del cuadro y, por tanto, solo se los podría encontrar el murciano en la final.