Mier-Vicente, solo puede quedar uno en el once del Real Murcia

Durante muchos meses ha acusado Fran Fernández la falta de competencia en algunos puestos. El centro de la defensa, la banda izquierda, los extremos e incluso la delantera no se han librado de las dudas por lesiones o por la falta de ritmo de algunos futbolistas. Sin embargo, hay una posición en la que ocurre todo lo contrario. Y esa posición es el lateral derecho. Aunque en verano se hablaba de Jorge Mier como el mejor colocado para ser titular, los problemas físicos del asturiano en el inicio liguero fueron aprovechados por David Vicente para convertirse en un imprescindible del equipo murcianista.

Doble lateral

Hasta 24 partidos ha jugado zaragozano, mientras que el ovetense acumula 20. Y es que, pese a compartir la misma posición, las circunstancias han hecho que coincidan y mucho dentro del equipo titular. Durante un tramo de la primera vuelta Fran Fernández no dudó en jugar con un doble lateral en la banda derecha, adelantando a un David Vicente que ya ha demostrado sobradamente que se siente cómodo en campo contrario. Ayudaba también que los extremos diestros -Pedro León, Carlos Rojas, Knight- no acababan de ser protagonistas.

Problemas en la izquierda

Y cuando parecía que Fran Fernández se veía obligado a elegir entre Mier y Vicente, condenando al segundo al banquillo, se agravaron los problemas en la banda izquierda. Con Cadete ya marcado del todo y sin otro jugador puro que pudiese actuar en esa zona, el técnico volvió a tirar de sus dos chicos para todo. En este caso era al asturiano al que le tocaba cambiar de sitio. Manteniéndose Vicente en la derecha, Mier pasaba a la izquierda, con Alberto González y Saveljich por el centro.

Este movimiento no fue cosa de un día. Han sido varias semanas las que los laterales derechos tapaban el agujero dejado por la izquierda por un Asier Goiria que en verano, tras la salida de Marc Baró, consideraba innecesario firmar a un futbolista que compitiera por el puesto con Cadete.

Fichaje de Ian Forns

Pero ese lateral izquierdo que no llegó en verano ha acabado llegando en enero. Uno de los fichajes invernales era Ian Forns. Y el aterrizaje del joven jugador del Espanyol B obliga a Fran Fernández a tener que sacar del once a uno de sus intocables. A partir de ahora, salvo nuevos contratiempos, de la dupla Jorge Mier-David Vicente solo podrá quedar uno en el once titular.

Uno de ellos ya pagó las consecuencias en el duelo de la pasada jornada ante el Marbella. No hubo sorpresa. Pese al buen trabajo de David Vicente en la banda derecha, Fran Fernández confirmaba sus preferencias por Jorge Mier. El asturiano entraba en el equipo titular, mientras que el zaragozano se quedaba en el banquillo. Aunque su suplencia duró poco. En el minuto 45 ya estaba otra vez en el campo por los problemas físicos de su compañero de posición, que no pudo saltar al terreno de juego tras el descanso.

Habrá que ver qué ocurre este domingo contra el Sevilla Atlético. Teniendo en cuenta que Ian Forns repetirá por la izquierda, si Jorge Mier está totalmente recuperado, Fran Fernández tendrá de nuevo que decidir a su elegido por la derecha entre dos jugadores que se han ganado la titularidad. Si de nuevo gana la partida el asturiano, Vicente quedaría condenado a un segundo plano en estas próximas semanas de la competición.