El incombustible récord de Dylan Ennis en la ACB

Está comprobado que el paso del tiempo no es igual para todos. Especialmente para un Dylan Ennis que a sus 33 años de edad se encuentra físicamente en uno de los mejores momentos de su carrera. El escolta del UCAM Murcia CB es el jugador de toda la Liga Endesa que más minutos lleva disputados esta temporada, con un total de 558 (una media de 28 por encuentro) antes del parón por la Copa del Rey de Gran Canaria y las Ventanas FIBA, y seguramente también sea de los que más tiempo en pista acumula en la máxima competición durante los últimos años. Y es que el canadiense tan solo se ha perdido dos partidos en sus siete temporadas en la ACB, y ninguno de ellos ha sido por motivos físicos.

De hecho, durante el año y medio que lleva en Murcia, Dylan Ennis ha disputado todos los encuentros. La pasada temporada, en la mejor de la historia del club murciano, estuvo presente en los 45 de Liga Endesa -contando el play off por el título, los 16 de Basketball Champions League, y el de Copa del Rey ante el Real Madrid junto al de la Supercopa frente al Unicaja-, un total de 63 partidos. A los que hay que sumar los 20 de ACB en lo que va de año, más los 8 de Champions, más otro de Supercopa que ya lleva en su casillero. Un incombustible récord para un jugador que su poderío físico forma parte de una de sus principales cualidades para desplegar todas sus virtudes sobre la pista. Ennis ha esquivado siempre a las lesiones, y en el año y medio en Murcia tan solo se conoce una ocasión, de manera pública, en la que casi se queda sin jugar. Fue el pasado diciembre, en el encuentro ante el Valencia Basket, cuando pudo participar haciendo un gran esfuerzo tras una semana sin entrenar.

"Agradezco a los aficionados que me elogiaron por jugar anoche después de no entrenar durante una semana por razones médicas. ¡Pero esto es lo que se supone que debo hacer! Mi equipo, mis entrenadores y mis aficionados siempre me apoyan. Ayer me tocó a mí hacer lo mismo por ellos. ¡Volvamos al trabajo!", publicó Dylan Ennis en su redes sociales tras la derrota ante el equipo taronja en el Palacio.

El jugador del UCAM Murcia, tercer máximo anotador hasta el momento de la ACB -con una media de 16,2 puntos-, acumula 73 partidos consecutivos en la Liga Endesa. A los 65 con el equipo universitario hay que sumarle 8 de su etapa en el Gran Canaria, en la temporada 2021-2022, antes de su regreso a España. De hecho, una gastroenteritis que le impidió enfrentarse al propio UCAM en el Palacio con la camiseta del cuadro insular, es lo que evita que ese número sea aún más grande.

Porque ni esa campaña con el Gran Canaria, ni la anterior con el Casademont Zaragoza, se perdió un solo encuentro por dolencias físicas. Por lo que disputó 63 jornadas consecutivas, hasta su baja en el Palacio, tras retomar la actividad por el coronavirus. En la 2019-2020 estuvo presente en todos los duelos (20) desde su regreso a Zaragoza y después en la ‘burbuja’ de Valencia , y con el Morabanc Andorra, en la 2018-2019, tan solo se perdió el choque ante el Baskonia debido a su paternidad, cuando nació su hija. A todo esto se le suman los 6 partidos con el Zaragoza en la 2017-2018, la de su llegada a España, donde debutó en la ACB precisamente en el Palacio de los Deportes, hasta cumplir hasta ahora un total de 195 encuentros la Liga Endesa.