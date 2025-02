El FC Cartagena se queda poco a poco sin sus referentes

La temporada 2024-2025 está siendo un desastre a todos los niveles en el Cartagena. Los resultados deportivos son la principal clave de todos los problemas que arrastra el club, pero no son los únicos. El club está en un momento de crisis institucional, donde no está claro el futuro a medio plazo ni de los que van a llevar las riendas del club en los despachos ni sobre quién va a dirigir el equipo en lo deportivo.

Otro grave problema que está sufriendo el equipo es la pérdida de personas con las que sentirse identificado. Hoy se despide Gonzalo Verdú y es otra salida dolorosa. En el plano deportivo se entiende que no continúe en el club un jugador que no ha podido recuperarse de una lesión que le lleva lastrando meses y meses, pero es una marcha más de las que ha ido sufriendo el cuadro portuario de jugadores que han tenido un gran papel en el club; han salido y no han llegado jugadores que asumieran esa responsabilidad.

De Blasis, primera marcha

Pablo De Blasis, mediante una carta, ponía punto y final a su etapa en el Cartagena en el mes de julio de 2023. Dos años y medio llenos de éxitos, tanto individuales como colectivos, que con su salida se empezaba a marcar un cambio de dinámica en el club cartagenero. El futbolista se marchó al club de su vida, pero ni él olvidó al Cartagena, ni mucho menos la parroquia albinegra ha olvidado a un jugador de este nivel. El club de la trimilenaria, con una remontada milagrosa, logró sobrevivir el primer año y lograr una meritoria salvación, pero ya no era lo de cursos anteriores con el centrocampista argentino jugando y el Cartagena disfrutando en la división de plata.

Julián e Ivan Calero

Padre e hijo, con dos formas de ser diferentes y dos maneras de trabajar distintas, pero cada uno en su ámbito estuvo a un nivel excelso. Julián Calero es sin duda el héroe de la salvación del año pasado. El entrenador llegó a un Cartagena que estaba muerto, como el actual, pero él sí que consiguió reanimarlo, revivirlo, y si llega a durar dos meses más la competición, lo mete en la lucha por el ascenso. Este curso, su ausencia, viendo que ni Abelardo, ni Jandro ni Romo han conseguido resultados, ha dejado un vacío enorme. Iván Calero, por su parte, ha hecho bueno el dicho de: «no valora uno lo que tiene hasta que lo pierde». El lateral derecho abandonó la disciplina el pasado verano y el puesto de lateral derecho ha sufrido un agujero que no han conseguido rellenar ni Aguirregabiria, ni Jorge More, ni Julián Delmás, que ni es titular pese a ser un refuerzo.

Jairo, otro jugador diferente

Se ha marchado Cedric en este mercado invernal y sorprendió porque parecía importante en los esquemas del equipo, pero su salida no ha sido traumática. La de Jairo, con todo lo que ha hecho por el equipo, sí que hizo daño. Su salida al Elche, mediante pago de la cláusula, no deja mal a la directiva ni a la dirección deportiva, que se negaron a negociar por él, pero la marcha del extremo canario confirma que ahora no hay proyecto deportivo en el club albinegro.

Musto, Ortuño y Alcalá

El mejor de la temporada está siendo Pablo Cuñat Campos. El guardameta cedido por el Levante volverá al club valenciano y acabará en junio su carrera en el Cartagena. La Primera RFEF se le queda muy pequeña. Junto a él hay tres jugadores que se pueden considerar referentes del equipo.Damián Musto, que cumplió 100 partidos de albinegro; Alfredo Ortuño, que ha sido la referencia goleadora del equipo, pese a que este año no tenga minutos ni tampoco acierto; y Alcalá, que se está mostrando como el menos malo de una defensa que hace aguas. Tres jugadores que han demostrado sobradamente que sienten y padecen el mal año del Cartagena y que en condiciones normales también se irán en junio. El cuadro albinegro, al reforzarse con cedidos que también se irán en junio, va a necesitar en verano nuevos referentes porque parece que no va a tener a ninguno.