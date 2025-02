Ancelotti: "Estoy cansado de hablar de lo de Vinicius, pero no me preocupa nada"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en las horas previas al encuentro que jugará este sábado ante Osasuna en Pamplona, en un horario poco habitual para los blancos (16:15 horas). El italiano comenzó analizando la actualidad de los suyos, que afrontarán este partido en medio de los dos encuentros de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champions con el Manchester City. Después del triunfo en el Etihad del pasado martes (2-3), la vuelta se celebrará el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu. Carletto considera que el partido ante Osasuna "es una gran oportunidad para seguir manteniendo el liderato".

Preguntado por el tema del que habla todo el madridismo, la posible salida de Vinicius a Arabia, el técnico apuntó: "Estoy cansado, pero no me preocupa. Lo veo feliz y estamos felices con él. Es un tema que se habla fuera de aquí porque aquí no se habla nada de ese tema. Le veo con las mismas ganas de hacer las cosas bien. Creo que seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena y lo veo muy motivado. Sobre todo por lo hecho en el partido del City donde tenía mucha presión y ha marcado la diferencia". Además, añadió que "no me consta que el club esté molesto por la gestión que está haciendo Vinicius de esto".

Carletto, en Arabia

También habló de si él entrenaría en un país como Arabia, dejando la siguiente respuesta: " ¿Yo a Arabia? ¿Por qué no? El problema es si me gustaría seguir entrenando después del Real Madrid. No tiene que sorprendernos que un país quiera invertir en fútbol y tiene todo el derecho para preparar su Mundial. Es un fútbol menos competitivo que Europa".

Sobre la buena actitud del equipo en Manchester y las desconexiones en otros campos, Ancelotti comentó que "no es una cuestión de querer. Hemos buscado la forma y apretado un poco más. Todos hemos entendido lo importante que es el sacrificio en este equipo porque la calidad no falta en la plantilla. Pero ahora necesitamos la continuidad y Pamplona será un buen test para ver si la mantenemos. Creo que el equipo que entiende cuándo tenemos que apretar y si mañana no lo entiende con una Liga muy competida con rivales muy cerca, nos equivocamos".

Sobre la enfermería, también aclaró que "Alaba y Rudiger están mejorando y seguirán con trabajo individual hasta el lunes y el martes estarán disponibles con el equipo incluyendo a Lucas Vázquez. Va a seguir Valverde hasta que siga Lucas. Su partido ante el City me ha gustado y a él le gusta jugar en esa posición".

Recupera a Alaba, Rudiger y Lucas para el City

Después elogió a Bellingham, del que afirmó: "Jude tiene personalidad y carácter, pero es muy joven y lleva poco tiempo aquí todavía. Es uno de los líderes en el futuro de este club y de esta plantilla. Va a hacer una pieza muy importante". Y también buenas palabras para Asencio: "Titular indiscutible no es, pero personalmente estoy muy feliz con lo que está haciendo. Por la calidad defensiva y por el carácter ante rivales muy fuertes. Va a pelear con los otros cada partido para ser el titular".

Y concluyó confirmando que él no será parte de la comitiva del Real Madrid que acudirá el lunes al CTA para escuchar los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y el Espanyol: "No me gusta ir a estos eventos, pero por fin vamos a ver qué pasa. El club tiene buenos oyentes para ir al CTA a escuchar los audios del VAR. Estoy tranquilo con eso".