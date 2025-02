Directo | El abogado de Jenni Hermoso niega el consentimiento: "Fue un sometimiento"

El juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha entrado en su recta final, una vez que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, ha pedido al juez central de lo Penal, José Manuel Fernández-Prieto, que lo condene a dos años y medio de cárcel, misma pena que reclama la jugadora Jenni Hermoso. Su abogado, Ángel Chavarría, ha negado con insistencia la existencia de consentimiento de la delantera para una conducta que "fue un sometimiento". Además, atacó la principal linea defensiva del principal acusado, al afirmar que, según el protocolo contra violencia sexual suscrito por la RFEF, ni siquiera el expresidente debió solicitárselo a "alguien que estaba por debajo".

La octava jornada del juicio por el beso que Rubiales dio a la jugadora tras la final del Mundial de 2023 comenzó con el informe del letrado que recordó " la forma en que el principal acusado agarró por la cabeza a Jenni Hermoso y le dio el beso sin dejarle margen de maniobra y que Rubiales realizó "de manera sorpresiva por su cuenta y riesgo". "Nunca debería haber solicitado pedir un consentimiento, ni pasársele por la cabeza pedir un beso a alguien que estaba por debajo de los directivos de la federación", aseguró el letrado.

El letrado que aseguró que la jugadora "había quedado estigmatizada" con lo que había pasado, pidió que tanto Rubiales como el resto de acusados la indemnice. Por las coacciones pide un año y medio de cárcel para el exentrenador de la Selección femenina Jorge Vilda, el exdirector de la masculina Albert Luque, y el exjefe de marketing Rubén Rivera.

En el mismo sentido que había esgrimido la víspera la representante del ministerio fiscal, el letrado señaló que se había tratado de un acto que no dejó a la jugadora "margen de reacción, sin tiempo de percibir la intención de Rubiales" y más porque nunca le había dado un beso en los labios. "En palabras de ella: 'No se me respetó ni como persona ni como jugadora', y en las de Rubiales: 'Metí la pata'", recordó el letrado.

Chavarría recordó las declaraciones de los testigos que refrendan el estado de ánimo en el que se encontraba Jenni Hermoso, como declararon Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina, y cómo se produjeron las coacciones por los que pide prisión para los tres exaltos cargos de la federación, entre las que destacó la de Rafael Hermoso, que afirmó que Vilda les dijo que le mandaba Rubiales. Las futbolistas también explicaron cómo vieron llorar a la capitana Ivana Andrés, porque querían que el vídeo lo hiciera ella.

"El crimen no tiene casualidad", repitió el letrado, que recordó que Rivera compartía empresas con Rubiales y de ahí su participación insistente para que Jenni Hermoso participara en el informe de integridad que preparaba la federación para exculpar a su entonces presidente y con Albert Luque para que hablara. En este punto recordó que le recriminó no haber ayudado a Rubiales, mencionó su cargo y le advirtió de que se quedaría "solita, solita", algo que tanto la fiscalía como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) habían evitado al acompañarla en el ejercicio de la acusación en el juicio.

Tras el abogado de la jugadora, comenzó su informe la letrada de este colectivo que ejerce la acusación popular, María José López, que defendió la condena de los cuatro acusados en la condición de subordinada que tenía la jugadora frente al presidente de la federación, que es a su vez quien nombra al seleccionador nacional, de quien dependen las convocatorias. "Rubiales utilizó todos los medios personales y técnicos de la RFEF en su propio beneficio y en detrimento de Jennifer Hermoso", aseveró la abogada.

En su infomre de conclusiones recordó que el de integridad en el que se quería que Hermoso participara está previsto para asegurar la "integridad deportiva" frente a amaños y apuestas, lo que lo hacen inadecuado para lo ocurrido: el beso a la jugadora y los gestos inapropiados de Rubiales de tocarse sus partes desde el palco.

"Las presiones a las que se sometieron a la jugadora crearon una situación de ansiedad e intenso estrés. Todas las jugadoras han manifestado que no estaba bien y que rompió a llorar en varias ocasiones, mientras el presidente reunía en su despacho" a su círculo más cercano "para hacer un informe exprés en dos días", destacó la letrada.

A continuación será el turno de las defensas. La primera será la de Luis Rubiales, ejercida por Olga Tubau. La abogada, como el resto de defensas, desgranarán los motivos por los que sostienen que sus representados no cometieron delito alguno.

En un principio, estaba previsto que el juicio quedase visto para sentencia este jueves, si bien la extensión de los informes, seguidos del derecho a la última palabra de los acusados, podría dar lugar a la celebración de otra jornada más.