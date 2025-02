El FC Cartagena se olvida de la permanencia por el momento

El Cartagena ha cambiado el discurso debido a que los mensajes que se mandaban hace semanas ya no tienen sentido y nadie se lo podría comprar. La palabra permanencia ha desaparecido del club, nadie la pronuncia porque nadie cree en ella. Es imposible, salvo que uno se quiera aferrar a la fe, que es algo irracional, que el cuadro albinegro puede mantenerse en la Segunda División esta temporada.

Desde la entidad se manda el mensaje de que el objetivo es ir partido a partido, estar todos unidos, mantener la confianza en que se le puede ganar al próximo rival, en este caso el Málaga, que visita el Cartagonova el próximo sábado a las 16:15. No se mira más allá, nadie piensa en los 50 puntos (porque es un ejercicio muy complicado coger el calendario de la Segunda División y una calculadora a su lado y que en los 16 partidos que restan, el equipo logre 35 puntos) y el único propósito es respetar el escudo y a la afición y competir e ir sacando los partidos.

En la presentación de los últimos fichajes se mandaron mensajes realistas porque no cabe otra posibilidad. Tras el partido del Albacete había tiempo para reaccionar, ya que se comenzaba el periodo navideño y se habían disputado cinco partidos menos. Tres semanas de parón liguero, dos de competición, ya que estaba el choque copero ante el Leganés, y por lo tanto tiempo de sobra para cambiar al entrenador y hacer la revolución en la plantilla, que finalmente se hizo a finales del mes de enero, es decir, un mes más tarde. Además se marcharon jugadores que podían marcar las diferencias como Jairo o Cedric y lo que ha llegado son jugadores que no han tenido oportunidades en sus equipos o que directamente no han jugado desde hace meses. Se cambió al entrenador y se cambiaron muchas piezas, pero no está claro que se haya reforzado el equipo, porque los fichajes dejan más dudas que certezas. Ahora ya, a 13 de febrero, con un punto sobre los últimos 15 posibles, cuatro derrotas en los cuatro partidos con Fernández Romo en el banquillo, un balance goleador de dos tantos a favor y 11 en contra y, sobre todo, con la salvación a 15 puntos, los mismos que has conseguido en toda la liga, solo queda eso, pensar en el sábado, pensar en intentar ganar algún partido porque mirar más allá es autoengañarse.

Invasión malaguista

El Cartagonova no va a ser un cementerio el próximo sábado, porque desde Málaga van a llegar 700 aficionados blanquiazules para acompañar a su equipo y darle color a las gradas de uno de los fondos del feudo albinegro que, si no llega a ser por ellos, viviría otra tarde apática, prácticamente vacía y con una pequeña parte de la afición, la más fiel, la que no va a dejar de ir, pese a la mala situación del equipo, pero que tampoco se le puede pedir el ánimo de épocas pasadas con un equipo que no le ha dado nada en toda la liga.