La falta de gol deja KO al UCAM en este 2025

El ser campeón de invierno le ha venido grande a un UCAM Murcia que aún no ha ganado en este 2025. Los de Javi Motos arrancaron el año líderes de grupo, y tras cuatro jornadas han caído hasta la tercera posición. La afición, que estaba ilusionada con el club, ahora espera respuestas por parte de entrenador y jugadores para las siguientes jornadas.

Este fin de semana, el conjunto universitario viaja, pero no sale de la Región de Murcia. El Águilas recibe a los univiersitarios en un gran derbi que espera acabar lo que se dejó a mitad en el encuentro de la primera vuelta. En octubre, en el BeSoccer La Condomina, el duelo de estos dos conjuntos murcianos acabó con empate (1-1).

Más le vale al UCAM Murcia vencer en esta jornada si no quiere descolgarse, aún más, de la clasificación. Actualmente, y tras su último empate, el equipo de Javi Motos ocupa la tercera plaza (39 puntos), un punto por debajo del Torremolinos, y dos de La Unión, que ocupa el primer puesto con 41.

Viendo estos últimos resultados uno se podría llevar las manos a la cabeza y pensar que el equipo ha pegado un bajón muy grande. La realidad es totalmente distinta, la escuadra universitaria sigue trabajando igual que antes del parón de invierno, el problema es que si antes la racha goleadora era un problema, ahora es mucho mayor.

En los 5 partidos que el UCAM Murcia ha disputado hasta ahora, tan solo ha anotado 3 goles. De esos tantos, dos los han anotado defensas, y el tercero un centrocampista. La delantera universitaria sigue a cero en este 2025, y eso sí que es un problema a tener en cuenta.

El UCAM Murcia sigue manteniendo su firmeza en la portería, antes con Ackermann y ahora con Prieto tras la lesión del argentino. Siguen siendo muy sólidos en defensa, y el centro del campo es el eje central del equipo, pero la delantera está más floja de puntería que nunca. Alexis García y Ale Marín son dos de los jugadores que más desborde generan, pero se atreven poco a finalizar jugadas, siempre buscan el pase al corazón del área, donde los delanteros, o no se han entendido y no llegan, o no consiguen conectar un buen remate.

Rubén Del Campo ha sido uno de los refuerzos invernales del UCAM Murca para la delantera, pero aún no está encontrando su hueco. El delantero fue titular el pasado fin de semana, pero no consiguió estrenarse. Javi Motos tiene trabajo por delante, ya que su máximo goleador es Urcelay, que juega en el centro del campo, junto a Luque que ahora está ocupando el puesto de media punta.

El último encuentro fue un claro ejemplo de la falta de gol del equipo, y de lo que le está condicionando. El primer gol ante el Orihuela llegó en el minuto 63 gracias a un penalti que transformó Urcelay. Los universitarios no consiguieron ampliar su ventaja, y tras un largo tiempo añadido, por culpa de un numerito de Yeremy tras su expulsión, el conjunto visitante, en el minuto 104, provocó otra pena máxima y empató el encuentro.

Javi Motos tiene mucho trabajo que hacer, sobre todo devolver la confianza a sus delanteros para que sean más asiduos a la hora de hacer gol, o generar más acciones de peligro que lleven a aumentar el marcador.