José María Salmerón, otro exgrana en el Grupo II

Adrián Hernández, Sergi Guilló, Vicente Mir, hasta hace unos días Mario Simón... Desde esta semana hay otro entrenador con pasado murcianista en el Grupo II de Primera RFEF . Se trata de José María Salmerón, quien ha sido el elegido para intentar revertir la delicada situación que vive el Sanluqueño en la clasificación. Los gaditanos, penúltimos con 25 puntos, anunciaban este lunes la llegada del almeriense, que regresa a la Primera RFEF tras sus pasos por el UCAM Murcia y el Recreativo de Huelva.

Tendrá el Real Murcia un nuevo ex en los banquillos rivales. Y no es buena noticia, dada la tendencia de los murcianistas a perder puntos ante técnicos de su pasado reciente. Ha ocurrido en varias ocasiones esta temporada. El primero en sacar provecho de esa vía fue Adrián Hernández, que en la primera vuelta se impuso con el Yeclano en Nueva Condomina. Hace solo dos semanas se repetía la historia. Vicente Mir lideraba el triunfo del Alcoyano también en territorio murciano. Un punto sacó Mario Simón con el Intercity, un Mario Simón que ya ha sido destituido en el club alicantino. Otro ex es Sergi Guilló, aunque éste se sentó en el banquillo murcianista como ayundante, no como técnico titular. En la primera vuelta cayó con el Mérida en Nueva Condomina. Y volverán a verse las caras el próximo domingo 23.

Por su parte, habrá que esperar para el enfrentamiento contra el Sanluqueño. Ese choque no llegará hasta el 18 de mayo.