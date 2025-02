El Jimbee Cartagena se queda fuera de su Final Four

Derrota por 5-2 del Jimbee Cartagena en Peñíscola que lo deja eliminado de su competición maldita. Este año tampoco se podrá llevar la Copa del Rey por no saber mantener el 0-2 del que disfrutó y por no encontrar la vía de superar a Gus, portero local y el mejor del encuentro, sobre todo en la segunda mitad. Los dos tantos de Motta fueron insuficientes para un cuadro cartagenero que cae eliminado con la cabeza bien alta.

Entró mejor al partido el cuadro local. Peñíscola, con ataques rápidos y sobre todo con una presión asfixiante, tenía al cuadro portuario muy incómodo que, salvo algún intento aislado de Pablo Ramírez, no conseguía hacer daño al cuadro castellonense. Se jugaba a lo que quería Santi Valladares, técnico local, pero tampoco Chemi tenía que intervenir salvo en una gran jugada de Pani, que el meta mazarronero terminó desbaratando esa oportunidad.

Duda y Motta golpean primero

Se llegó al minuto 15 de partido que parecía que iba a ser definitivo, pero nada más lejos de la realidad. Duda se ha ganado un nombre en el mundo del fútbol sala por muchas razones, pero una de ellas es por su capacidad de conseguir que sus equipos sean buenos en la estrategia. En un abrir y cerrar de ojos, el Jimbee pasó de 0-0 a 0-2. Dos jugadas desde la esquina, la primera que sacó Darío Gil y que Motta de primeras desde 15 metros, aprovechando que no tenía oposición, ajustó el esférico para hacer el primero. Sin tiempo para asimilarlo, a Peñíscola le cayó el segundo, de nuevo a balón parado y de nuevo el italo-brasileño, que esta vez atacó el primer palo y Cortés se la cedió a la perfección. Dos zarpazos que no tumbaron al cuadro local.

Linhares en un lance del partido / Prensa Peñíscola

Reacción de Peñíscola

Del minuto 15 al 20 ocurrió lo que nadie esperaba y lo que por supuesto no quería Duda. Nada más encajar el 0-2, Peñíscola recortó distancias en una triple acción que primero consiguió salvar Chemi, pero que en el último rechace Quintela, muy atento, pudo anotar a placer. Pani volvió a demostrar por qué Inter Movistar y ElPozo Murcia suspiran por él, ya que en una maravillosa jugada individual se inventó un golazo que nada pudo hacer Chemi. A falta de cinco segundos para el descanso, en un córner Diego Sancho hizo el 3-2 que suponía un jarro de agua fría para el cuadro portuario. Si la estrategia parecía que encarrilaba el partido, finalmente dejaba el choque muy complicado para el segundo periodo. El club de la trimilenaria se había llevado tres golpes prácticamente seguidos.

Gus, un muro infranqueable

El Jimbee Cartagena no consiguió marcar en el segundo periodo, pero no fue porque no lo intentara. Las ocasiones fueron innumerables; se sucedían una detrás de otra, en especial en los últimos cinco minutos, cuando el cuadro portuario atacaba con cinco, pero en la mayoría de ellas se encontró con un muro, con un portero que estaba de dulce y que volvió a demostrar que los años no pasan por él. Gus, de 45 años, fue el mejor del partido y con sus intervenciones llevó al Peñíscola a la clasificación. Estuvo a punto de ponerle el broche de oro a su partido con el quinto tanto, pero su chut desde su área, tras robar el esférico, se estrelló en el palo. Muy atento siguió la jugada Elías, que a placer estableció el definitivo 5-2, que no reflejaba lo visto en el partido, pero que dejaba a Jimbee Cartagena fuera de su Final Four.