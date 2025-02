Breis: "Paco y yo hemos recibido insultos y amenazas"

El Cartagena ha presentado a los cuatro futbolistas que faltaban de todos los que han llegado en el mercado invernal. Cuatro de una tacada para cerrar la ronda de presentaciones en la que de nuevo ha estado el director deportivo del equipo, Manolo Sánchez Breis, que tras las preguntas pertinentes a los jugadores se sometió a todas las preguntas que le fueron los periodistas. Lo fue contestando todo y con un tono más tranquilo que en conferencias pasadas. Lo más relevante es que no ha querido maquillar la dramática situación deportiva del equipo: “La situación es la que es, no vengo aquí a inventar, ni a mentir, ni nada por el estilo. Estamos muy lejos de donde nos gustaría estar y muy lejos de donde deberíamos estar”. Ya no se puede mirar ni a la salvación ni a nada parecido, ya que está realmente lejos el equipo: “Hay que mirar partido a partido e intentar conseguir una victoria. Ese es el objetivo: conseguir una victoria”. Breis entiende que es fundamental centrarse en el presente: “Ahora mismo mirar al futuro, a mayo o junio, es equivocarnos y engañarnos”.

Manolo Sánchez Breis en la presentación de los cuatro futbolistas que faltaban del mercado invernal / Loyola Pérez de Villegas

Balance sobre el mercado invernal

Manolo Sánchez Breis ha sido muy claro en las intenciones del club en este mercado invernal. Además de aclarar que Jairo se fue porque el Elche pagó la cláusula y que el extremo canario les dijo que era una buena oportunidad, también explicó que Cedric acababa contrato en verano y que la propuesta desde Portugal era muy interesante, tanto para el jugador, que así se lo hizo saber, como para el propio club albinegro, que vio la oportunidad de hacer caja con un jugador que posiblemente se iría libre en menos de seis meses. La idea que tuvieron en la dirección deportiva era clara: “Hemos intentado rejuvenecer el equipo y hemos intentado cambiar muchas cabezas, porque creo que hacía falta en la situación en la que nos encontramos”. De nuevo, aprovechó Breis para mandar el mismo mensaje: “Sabia nueva es lo que buscábamos para conseguir lo que necesitamos, esa victoria, ese triunfo que nos permita liberar la mente y sonreír un poco más”.

Ha querido también el máximo responsable deportivo de la entidad albinegra disculparse con la afición: “Sabemos que lo está pasando mal, le pedimos perdón, sobre todo a ese sector de la afición pacífica, que está dolida y que muestra su descontento de una manera pacífica. A los que se muestran de otra manera, pues debo decir que es una pena. Es una pena que Paco y yo estemos recibiendo llamadas de números desconocidos, con esa cobardía, y recibiendo insultos, amenazas y demás”.

Assane Ndiaye: “Estoy aquí gracias al entrenador”

Assane Ndiaye fue uno de los movimientos más inesperados del mercado y el propio centrocampista reconoce que gran parte de la culpa de que firmara es de Guillermo Fernández Romo: “Todo nace de una llamada del míster, que me conocía de habernos enfrentado la temporada pasada. Tras esa charla con él, que me dejó las cosas claras, decidí venir aquí”, expresó el ex del Andorra.

Presentación Assane Ndiaye / Loyola Pérez de Villegas

Sobre lo que puede darle al club portuario lo tiene claro: “Lo que he demostrado el otro día en el partido y en los entrenamientos, darle trabajo y energía al equipo”.

Rafa Núñez: “Me vi tenso en Cádiz”

Rafa Núñez se ganó la confianza de Romo la primera semana, ya que fue titular en Cádiz y el propio centrocampista reconoce que tuvo presión: “Estuve un poco tenso, la verdad que el campo y el estilo de juego me costó un poco”. El extremo diestro cedido por el Elche ha hecho el camino inverso de Jairo, que se ha ido a la ciudad ilicitana y Núñez reconoce que estuvo hablando con el futbolista canario: “Le pregunté a Jairo y me habló muy bien del vestuario, pese a los malos resultados”. No se arrepiente para nada de haber venido: “Tengo claro que es un gran paso en mi carrera, ya que puedo tener minutos y ojalá que esos minutos sean para conseguir los puntos que necesitamos.

Presentación de Rafa Núñez como nuevo jugador del Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Dani Luna: “En cualquier posición de la mediapunta me siento cómodo”

Dani Luna llega a la ciudad trimilenaria cedido por el Mallorca y es de los jugadores que más expectación ha despertado en el mercado invernal por lo que puede aportar. Sobre su posición ideal para poder ayudar al equipo, el atacante colombiano no tiene preferencias: “Tanto en mi país como en el Mallorca he jugado por la izquierda, por la derecha y en el centro y me siento cómodo en cualquier posición de la mediapunta”. “Espero tener continuidad y minutos porque eso es lo que necesita el jugador para ir mejorando”.

Presntación Dani Luna como nuevo jugador del Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Nacho Martínez: “El proceso no ha sido nada fácil hasta llegar aquí”

El lateral izquierdo Nacho Martínez llegó al club portuario tras la rescisión del contrato de Ríos Reina. Tras unos días entrenando con el grupo, el cuadro albinegro hacía oficial la incorporación del jugador que llevaba sin competir desde el pasado curso. Nacho Martínez reconoce que no fue sencillo el proceso: “Han sido seis meses sin competir y, por lo tanto, le doy las gracias al Cartagena. Me he estado preparando todo este tiempo por una oportunidad como esta; todo fue muy rápido y con muchas ganas de poder aportar al equipo”.

Presentación de Nacho Martínez como nuevo jugador del Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

La situación es muy complicada y Nacho Martínez piensa que la unidad es la receta para intentar mejorar: "Creo que se saca adelante con unión de vestuario y unión de club. A partir de ahí ir creciendo poco a poco y así es la mejor forma de que los resultados lleguen". El defensor reconoce que ha tenido otras ofertas para poder firmar, pero no veía que fueran buenas opciones y quiso volver a reincidir en su agradecimiento por la confianza del Cartagena en él: "Deseando poder devolver la confianza que han depositado en mí".