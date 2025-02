El Odilo visita a un Obradoiro en racha al que tiene a una sola victoria

Después de sufrir una derrota que entraba dentro de la lógica el pasado sábado ante el Movistar Estudiantes, el Odilo FC Cartagena tiene esta noche (20:30 horas, LaLiga+) otro compromiso ante un candidato al ascenso a la ACB, el Monbus Obradoiro. Esta vez será fuera, en el pabellón Fontes do Sar, de Santiago de Compostela, y será el primer encuentro de esta semana, puesto que el domingo próximo recibirá la visita en el Palacio de los Deportes del Ourense a las seis de la tarde.

El conjunto gallego, que tras un irregular inicio de liga en Primera FEB cambió de entrenador, está ahora mismo en racha después de sumar tres triunfos consecutivos, aunque se encuentra solo con uno más que el Odilo Cartagena. Además de fichar para el banquillo a Félix Alonso, los santiagueses también se hicieron con los servicios del ala pívot del UCAM Vladimir Brodziansky, que está promediando 10,5 puntos y 3 rebotes. Sin embargo, en el choque de hoy no podrán contar con su capitán, el alero Álvaro Muñoz, , con una lesión muscular en el cuádriceps derecho. Los gallegos, que no llegaron a jugar su partido de la pasada jornada contra el Alega Cantabria por unos problemas en el pabellón de Torrelavega, también cuentan en su plantilla con otro ex del UCAM, Rati Andronikashvili, además de Sergio Quintela y el escolta Brad Davison, su máximo anotador con 11,5 puntos de media.