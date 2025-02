Luis Muñoz, sin fecha de regreso al FC Cartagena por un esguince

No es que con él se fueran a terminar mágicamente todos los problemas que tiene el Fútbol Club Cartagena, pero, seguramente, se podrían suavizar. El centrocampista Luis Muñoz acumula cinco semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión que no se ha comunicado desde el club y sobre la que sólo el entrenador albinegro ha arrojado un poco de luz. La temporada pasada, el malagueño ya fue una pieza importante para lograr la resurrección en el peor momento y en esta acumula los mejores números del equipo. Su vuelta no tiene fecha, aunque quizás cuando reaparezca ya es demasiado tarde.

Víctor Sánchez del Amo comenzó colocándolo de central, donde Luis Muñoz aseguró a principios de la campaña 2023-24 no sentirse del todo cómodo. Más tarde, Julián Calero hizo de él un pilar para el equipo. No tuvo una gran aportación ofensiva en números, pero sí fue un referente en la remontada que llevó al equipo a la salvación. Su postrero gol frente al Elche en el Martínez Valero para asegurar tres puntos de oro fue la constatación de que el FC Cartagena podía competir.

Ese gol, de hecho, lo llevó a ocupar posiciones más adelantadas. Pasó del doble pivote a la media punta y de ahí al extremo derecho, donde el Cartagena más lo necesitaba. Hizo un gol más que dio otros tres puntos al equipo y repartió otras dos asistencias en encuentros clave. Terminó la temporada en plena forma y así comenzó la siguiente. No obstante, sin equipo que le acompañara.

Luis asistió en la primera jornada y marcó en la sexta y la séptima de forma consecutiva. Con el paso de la temporada, el antequerano se ha ido apagando con el equipo, pero aún así mantiene los mejores números ofensivos del equipo sin ser atacante. Acumula cinco goles -3 en liga y 2 en Copa del Rey- y dos asistencias. Todo ello, habiéndose perdido los últimos cinco encuentros del FC Cartagena.

En una fatídica coincidencia con la pasada campaña, Luis Muñoz se ha quedado fuera del césped en el ecuador de la competición. Hace un año, se lesionó para perderse desde la jornada 23 hasta la 27, ambas inclusive. Este curso cayó lesionado en la fecha 22 y pasada la 26 aún sigue de baja. El culpable, un esguince de rodilla que está dando más problemas de los debidos. El malagueño sufrió un golpe en el entrenamiento previo al viaje a Ferrol del pasado 10 de enero. No pudo viajar con el grupo y no participó en el último encuentro de Jandro Castro al mando del equipo.

Lo que en principio se explicó desde dentro del club como un golpe fortuito ha terminado siendo un problema más serio. Guillermo Fernández Romo, técnico del FC Cartagena, arrojó luz sobre este asunto en la previa del choque contra el Cádiz. «Tiene una lesión en la que parece que da pasos para adelante y luego para atrás», afirmó. «Tiene mucho que ver con como va respondiendo su rodilla y cuando se le inflama tiene que parar», añadió antes de valorar la figura del antequerano, al que todavía no ha podido dirigir en un partido. «Es una baja importante para nosotros, pero está trabajando muchísimo y es el primero que quiere incorporarse y esperemos que esté a disposición lo antes posible», aseguró Romo.

Lo último que se sabe sobre Muñoz es que aún no está entrenando con el resto del grupo, por lo que su vuelta al terreno de juego no tiene fecha. Tras completar los entrenamientos con normalidad, deberá el centrocampista volver a coger el ritmo de competición perdido.

Curiosamente, coincidió su dolencia con los fuertes rumores sobre su posible marcha del club en el mercado de invierno que finalmente no fructificó. En el club albinegro se barajó su salida hasta el final de la ventana de traspasos. No obstante, ninguna de las ofertas por el futbolista estuvo cerca de satisfacer las pretensiones del Cartagena. El jugador termina contrato este verano y, con el más que probable descenso de categoría, se marchará sin dejar nada en las arcas a otro equipo de la categoría de plata, donde era pretendido.

Con el del pasado domingo ya son cinco los partidos que se ha perdido Luis Muñoz de forma consecutiva. Aunque la salvación es una quimera, necesita el Cartagena a su mejor jugador para mejorar su imagen en el tramo final de campaña y aferrarse a las últimas posibilidades.

Musto cumple cien partidos como albinegro

Además de la decimonovena derrota del FC Cartagena, el encuentro en el Nuevo Mirandilla dejó también un hito. Damián Musto alcanzó la cifra redonda de cien partidos con el conjunto albinegro tras su llegada en verano de 2022. El veterano centrocampista, que fichó por el Cartagena desde Peñarol para volver a una liga que conoció de la mano del Huesca en 2020, llega a la centena de partidos disputados con la camiseta del cuadro cartagenero.De esos cien partidos oficiales, 94 han sido en LaLiga hypermotion y 6 en la Copa del Rey. En la primera campaña como albinegro, Musto disputó 38 partidos a las órdenes de Luis Carrión en un equipo que logró la segunda mejor temporada de la historia del club con un noveno puesto en Segunda División. En su segunda campaña, el de Casilda sumó 39 encuentros más, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación del equipo en la segunda vuelta, a las órdenes de Julián Calero. En la presente temporada, Musto suma 23 encuentros a sus 37 años, con un 85 por ciento de cuota inicial y el 74 por ciento del total de los minutos, lo que lo convierte en un pilar básico del grupo. En sus tres temporadas, suma un gol y una asistencia, además de 37 tarjetas amarillas y 2 rojas.