¿Llegará el Real Murcia a El Corte Inglés?

Las dos veces que el Real Murcia ha decidido trasladarse al centro de la ciudad han acabado de la misma forma. Bajó la persiana la tienda inaugurada en 2011 por Jesús Samper junto al Cine Rex, y dos años y medio ha durado el establecimiento abierto en julio de 2022 en plena Gran Vía y que fue una de las apuestas de Agustín Ramos, presidente de la entidad en aquel entonces.

Fue hace unos días cuando el club murcianista anunciaba el cierre del local instalado en los bajos del Edificio Hispania. Ni la buena acogida por parte de los aficionados, que evitaban tener que trasladarse a Nueva Condomina para hacer cualquier tipo de gestión -compra de entradas, renovación de abonos...- ni la visibilidad de la misma, en pleno corazón de la ciudad, han sido suficientes para que Felipe Moreno mantenga la apuesta. De hecho, desde su llegada al mando, el cordobés tenía en el punto de mira un negocio cuyo alquiler superaba los 3.000 euros, gasto al que hay que sumar el del personal que trabajaba en el local.

Coincidiendo con el fin del contrato de alquiler, el Real Murcia comunicaba el pasado 30 de enero a través de sus redes sociales el cierre de la tienda oficial ubicada en Avenida de la Libertad. «Próximamente nuevos detalles», añadía el club, citando por ahora a los aficionados al local instalado en los bajos del estadio Nueva Condomina.

De momento, oficialmente no se conoce nada de esos detalles, aunque incluso antes del cierre definitivo el club algunas fuentes ya hablaban de la opción que estaba barajando Felipe Moreno. Tras renunciar a tener una tienda propia, el máximo responsable de la entidad murcianista negocia con los encargados de El Corte Inglés de Murcia para instalarse dentro del comercial.

Los granas tendrían lo que se denomina un córner, un pequeño espacio gestionado por ellos mismos y en el que se exponen sus productos. Además de hacerse cargo de los costes de la adecuación del espacio y del personal que se encargue de las ventas, tendrían que pagar una comisión por el total de las ventas.

Según algunas web especializadas, El Corte Inglés se quedaría con un 30% o 40% de los ingresos anuales generados por la marca, en este caso el Real Murcia. Una comisión que depende también del espacio del córner y de la visibilidad del mismo. Esas mismas informaciones apuntan que los grandes almacenes también exigen una facturación mínima, que podría alcanzar los 400.000 euros, aunque posiblemente esta demanda sea más para empresas que quieran instalarse a nivel nacional, algo que no es el caso del Real Murcia.

¿Un cambio rentable?

De momento, aunque la idea está ahí desde hace ya unas semanas, el Real Murcia, que ya ha anunciado el cierre de la tienda de Gran Vía, no ha comunicado cuál va a ser el siguiente movimiento. Tendrán que estudiar también los granas si el cambio es rentable. Porque si han renunciado a un local propio en el corazón de la ciudad por ahorrar costes, lo normal es que apuesten por una fórmula más barata y, según fuentes de este diario, la instalación del mencionado córner en El Corte Inglés de Avenida de La Libertad apenas supondría rebaja, perdiéndose además la visibilidad y la identidad que te da un local con tu nombre.

Una tienda en el centro de la ciudad fue durante muchos años una petición propia de los abonados y los aficionados. Sin embargo, de momento, las dos veces que se ha intentado no ha funcionado. No aguantó el local abierto por Jesús Samper junto al cine Rex y tampoco ha llegado a los tres años el establecimiento de Gran Vía. Aunque, también es verdad, que un caso y otro no son comparables, sobre todo teniendo en cuenta que el primer intento coincidió con una etapa de grandes problemas económicos y el segundo ha bajado la persiana justo cuando el club se acerca a la viabilidad. Es más, tras el primer cierre, Samper no lo volvió intentar, mientras que ahora Felipe Moreno ya baraja otra opción, que posiblemente supongan un coste parecido.

En el punto de mira

Pero desde que el cordobés aterrizó en NC, nunca miró con buenos ojos la tienda inaugurada por Ramos en Gran Vía. Ya en sus primeros meses dejó entrever una posibilidad de cierre, no haciéndose cargo durante un año de un alquiler que pagaba Fibranet, la empresa de su antecesor . Y, aunque el febrero de 2024 se renovaba el contrato de arrendamiento, ya con el Real Murcia como titular, un año después ha llegado el cierre definitivo.