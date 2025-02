Troy Caupain dice adiós al UCAM Murcia CB

Troy Caupain dirá en las próximas horas adiós al UCAM Murcia CB tras una temporada y media en el equipo. Como era de esperar, el base estadounidense, que ha perdido gran protagonismo esta campaña y que ha pasado de ser el segundo al cuarto base de la rotación por detrás de Ludde Hakanson, Howard Sant-Roos y Dani García, ha decidido hacer las maletas. Su destino, según BeBasket Francia y fuentes del club universitario, será el SIG Strasbourg, donde sustituirá a Edon Maxhuni, quien hace unos diez días fichó por el Scafati italiano.

La salida de Caupain, quien solo jugó 5:31 minutos el pasado sábado ante La Laguna Tenerife, estaba cantada, sobre todo desde que llegó Kaiser Gates y la plantilla contaba con tres extracomunitarios. Además, su protagonismo ha descendido considerablemente en las últimas cinco jornadas de Liga Endesa. Solo en la victoria ante el Casademont Zaragoza tuvo un papel notable con 15:06 minutos en pista y 8 puntos. Su alarmante falta de confianza en el tiro exterior, su mejor arma, además de sus problemas en defensa le habían dejado prácticamente sin sitio en la rotación de bases, donde el entrenador ha preferido en las últimas semanas a Sant-Ross, Hakanson y Dani García, aunque este último con algunas ‘desapariciones’ por decisión técnica, al estadounidense.

Caupain ha pasado de jugar en ACB 18:41 minutos y aportar 7,5 puntos y 2,2 asistencias la pasada temporada, en la que también fue un jugador clave en la Champions, a ver reducida su producción a 13:31 minutos, 5,3 puntos y 1,2 asistencias. Inició el curso jugando más de 20 minutos frente a Baskonia, Valencia y Tenerife, pero en las últimas cinco jornadas se ha quedado en 6:30 minutos y solo 8 puntos aportados en total, todos ellos en el mismo partido. Además, solo ha anotado uno de los últimos diecisiete triples que ha intentado.

Sin pagar rescisión

“Si quisiera que Caupain se fuera, se iría mañana”, dijo recientemente Sito Alonso sobre el base, aunque también advirtió que “ya no intento recuperar jugadores, intento que los jugadores me den un rendimiento bueno. Estamos en la segunda vuelta y es para ir al máximo, ya no se espera a nadie”. Y Caupain, que se ha visto fuera de la rotación y veía peligrar su caché de cara a la próxima temporada, ha optado por hacer las maletas. Por tanto, el club no tendrá que pagar rescisión del contrato y se ahorra una importante cantidad que ahora podrá emplear en fichar otro jugador, puesto que se queda con doce fichas en la plantilla, aunque se desconoce si el refuerzo será un base o vendrá un pívot, como también se ha rumoreado recientemente. De hecho, como informó este diario, el club ha preguntado por la situación de Kostas Antetokounmpo, pívot griego parece tener las horas contadas en el Panathinaikos.

Sito Alonso habla con Troy Caupain en un entrenamiento. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Pero no solo Caupain se va a marchar, también podría darse alguna salida más, estando todos los focos centrados en Marko Todorovic, a quien ha seguido defendiendo el entrenador por su aportación clave la temporada pasada, aunque sigue sin alcanzar la regularidad que necesita el equipo en un puesto de ‘5’ que sigue maldito.