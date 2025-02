Tras la tormenta, el Real Murcia vuelve a encontrar la calma

Victorias como la conseguida ayer por el Real Murcia en Marbella deja muchas conclusiones. Se demuestra, una vez más, que el equipo timorato en casa se convierte en un equipo imparable a domicilio. Pero también hay que destacar que nunca viene mal abrir las ventanas y airear la casa, sobre todo cuando el ambiente se siente cargado. Y, ayer, en contra de lo que estila, Fran Fernández lo hizo. El mismo técnico que lleva meses ignorando a su banquillo, que es incapaz de dar oportunidades a los jóvenes -llámese Knight, llámese Cadorini o Palmberg, o llámese Kennet-, que ni ante la falta de victorias ha innovado, ayer, en un golpe de locura, se animó a saltarse sus propias normas sin obligación de por medio, y el resultado no pudo ser más positivo.

Aparecía Ian Forns en defensa, jugando por fin el Real Murcia con un lateral izquierdo de verdad, pero sobre todo llamaba la atención la presencia del delantero Flakus en ataque. Y no era por obligación, como por ejemplo Palmberg. Era por decisión técnica, y eso sorprendía un poco más. Se atrevía Fran Fernández a dejar a Alcaina en el banquillo y a dar la alternativa al recién llegado y, por lo menos ayer, le salió bien. Con una asistencia y un gol se marchaba el esloveno del campo, que fue el verdadero desatascador de un equipo que fuera de casa se siente más cómodo, pero al que le cuesta demasiado hacer daño en la portería rival.

Cinco minutos de oro

Volvió a suceder ayer. Hasta la acción de Flakus, que en el 42 aparecía por la banda izquierda para asistir a Palmberg en el 0-1, apenas un tiro a puerta había sido capaz de generar un equipo grana que más o menos tenía controlado el partido, mostrando la intensidad y concentración que por arte de magia nunca aparece en Nueva Condomina.

Fue Flakus, que ya había probado a Puerto poco antes, el que se inventó la jugada que permitía abrir el marcador. Y fue Palmberg el autor de ese 0-1. Un gol que refuerza la presencia del brasileño en el centro del campo, aunque en este caso el mérito no es del técnico, porque si el técnico ha recurrido al carioca es por la lesión de Moha no por reactivar una zona cuya aportación era cada vez menor. De hecho, habrá que ver qué ocurre cuando el ex del FC Barcelona abandone la enfermería.

Fue Flakus un golpe de aire fresco para un Real Murcia que a domicilio deja atrás la ramplonería casera. Pero también volvimos a ver a un Loren Burón más atrevido. Curiosamente el día en el que volvía a su banda -no estaba Toral por sanción-, el de Puente Genil volvió a dejarse ver. Incluso le acompañó la suerte, siendo el protagonista de la jugada que acabó con el 0-2 , marcado por Bernardo en propia puerta.

En un pispás, en apenas cinco minutos, el Real Murcia sentenciaba a un Marbella que, pese a tener sus minutos, apenas hizo cosquillas a Gazzaniga, condenándose con sus propios errores defensivos, como ocurrió con el tanto el propia puerta de Bernardo, quien tocó un balón que iba manso a las manos de Puerto.

Pero es que el Marbella se encontró ayer con un Real Murcia en su día de suerte, y cuando el Real Murcia está en su día de suerte es imparable. Jugaban los granas a domicilio, y eso siempre es una buena noticia; se mostraban inspirados, aprovechando las pocas que tuvo en la primera parte; y llegaban los de Fran Fernández de verle las orejas al lobo, lo que también suele ser motivo de reacción. Y es que una vez más, tras la tormenta desatada después de la derrota frente al Alcoyano, llegó la calma en forma de victoria. Ni los problemas físicos de Yriarte, que apenas aguantó media hora, fueron un obstáculo.

Tampoco alteró la calma el gol de Pere Marco en el inicio de la segunda parte. Es más, el 1-2 en vez de hacer daño, ayudó a no confiarse. Porque si el Real Murcia había dado un paso atrás antes del tanto marbellí, después del gol local supo aprovechar los espacios para volver a ser protagonista arriba. Incluso Fran Fernández hizo un movimiento que nadie esperaba. Porque Fran Fernández se decidió a poner dos delanteros sobre el campo, y el equipo se lo agradeció.

Con dos delanteros, mejor

Fue otra de las lecciones que debe sacar Fran Fernández del partido. Porque con dos delanteros -Pedro Benito y Flakus coincidieron unos 18 minutos- el Real Murcia supo despejar las pequeñas dudas que habían surgido tras el gol del Marbella en el 59, tanto que suponía el 1-2. Con dos delanteros, el Real Murcia tiene más opciones de ganar espacios. Lo demostró Pedro Benito con su presión al meta Puerto y lo aprovechó Flakus cuando se encontró un regalo del portero que acabó con el 1-3 en el marcador.

Conseguía el eslovaco estrenarse como goleador grana en su primera oportunidad en el once y se empeñaba Pedro Benito en aprovechar sus minutos para dejar claro a Fran Fernández que no quiere caer en la lista de olvidados. De hecho, el gaditano fue el gran protagonista de los minutos finales. Fue clave en la jugada del 1-3 y se coronó en la acción del 1-4. Ganó el balón casi en el centro del campo, logró dejar atrás su marca y cabalgó hasta el área de Puerto para batirle por debajo de las piernas.

El liderato, a un punto

Al contrario de lo que sucedía una semana antes, cuando el Real Murcia no supo aprovechar la derrota del Antequera, ayer, la goleada en Marbella llegaba justo a la misma vez en la que el líder caía por segunda semana consecutiva. Esta vez fue en Ibiza. Victoria del Real Murcia y derrota del Antequera, quedando el liderato a solo un punto.

Fran Fernández: «Hay que destacar que el equipo ha vuelto a levantarse»

Fran Fernández destacaba el partido tan completo realizado por sus jugadores. «A mí me ha gustado mucho el equipo», añadía, subrayando que «hemos tenido personalidad desde el inicio, hemos sido verticales cuando teníamos que serlo y hemos estado solidarios en defensa». «Quiero destacar que el equipo se ha vuelto a levantar después de una semana complicada. Ha competido a su mejor nivel y nosotros no vamos a parar», indicaba tras la goleada frente al Marbella.

Uno de los protagonistas del encuentro fue el delantero Flakus, quien debutaba en el once titular y lo hizo con un gol y una asistencia. Sobre el fichaje invernal también hablaba Fran Fernández, diciendo que «le pedíamos que tuviese movilidad y rompiese espacios, y nos ha ayudado mucho en eso. Ha sido capaz de interpretar bien el partido tanto en defensa, juntando al equipo, como en ataque, desplegándose. La acción del primer gol viene por él. Ha hecho un partido muy completo. Sabemos que este es su nivel, pero todavía puede crecer», dijo.

Aunque la jornada vale doble por el pinchazo del Antequera, Fran Fernández volvio a quitar importancia a la clasificación. «No me dice nada. Esto es muy largo. Primero hay que disfrutar la victoria de hoy porque lo merecemos y a partir de mañana a pensar en el Sevilla Atlético». Por último, pidió a la afición que «crea en el equipo» porque «vamos a ir semana a semana y necesitamos su apoyo».