Tomic: "No es difícil estar bien donde te cuidan"

A siete días de cumplir 38 años el próximo lunes, Ante Tomic está realizando una temporada de ensueño que culminó el sábado con 24 puntos, ocho rebotes y +32 en la victoria contra el Leyma Coruña (107-104) que le dieron el MVP de la 20 ª jornada. Además, ha sido elegido jugador más valorado de febrero y lidera este apartado liguero con +20,1 de media.

El croata opta a conquistar el título copero por quinta vez en su carrera más la Copa de Croacia que ganó en 2008 con el KK Zagreb. El pívot de 2,17 metros ganó su primera Copa en 2012 con el Madrid (91-74 contra el Barça) y las tres siguientes como azulgrana (2013, 2017 y 2018).

El exblaugrana atendió a SPORT en el Palau Olímpic de Badalona en la previa de la Copa del Rey en la que el cuadro verdinegro disputará el primer duelo de cuartos de final en el Gran Canaria Arena el jueves a las 18.30 horas frente a Unicaja, actual campeón de la Supercopa, de la Champions FIFA y de la Copa Intercontinental.

Cumple 38 años el lunes que viene, ¿es real lo que está consiguiendo esta temporada?

Es real, porque está pasando. Yo no lo veo tan especial. Simplemente estoy teniendo buenos partidos y estoy jugando bien. Y lo que es más importante, el equipo está haciéndolo bien en Liga Endesa.

¿Le sorprende su nivel?

No, porque siempre hay partidos buenos y partidos malos. Quizás este año los partidos buenos son un poco mejores que años anteriores y también hay partidos malos, que por suerte son pocos. Insisto, si mi juego influye tanto para que el equipo gane, pues ideal.

Decía su amigo Marcelinho Huertas cuando cumplió 40 años que la clave es aprovechar lo que se hace muy bien y no arriesgar demasiado. ¿Está de acuerdo?

Yo tenía un entrenador que siempre decía que debes ir adelante con tus fortalezas y tratar de esconder al máximo tus debilidades. Y no solo para un veterano, para todos.

Ante Tomic, con los cinco sentidos en la Copa. / Valentí Enrich

A los jóvenes les cuesta más...

Por eso necesitas un entrenador, o una mujer, o un amigo, para que te ayude a conseguir estas cosas.

Se le ve incluso más fibrado al borde de los 38. ¿Se cuida mucho?

Sí y no. En nuestra familia a veces nos comemos una pizza y no pasa nada. Ya sé que no es una comida muy adecuada para un deportista, pero tampoco se puede vivir sin disfrutar de algunas cosas (sonríe).

Después de jugar en el Madrid y en el Barça hasta 2020, ¿le costó adaptarse a otros objetivos no tan ambiciosos aquí en la Penya?

No, no me costó nada. Sobre todo porque no tuve que cambiar mi hogar. Para un deportista y para una familia eso es lo más importante. Y no es tan difícil estar bien en un sitio donde te cuidan y te quieren.

Seamos realistas. ¿El Joventut puede ganar la Copa?

¡Claro que sí! La Copa del Rey es una competición diferente y especial. Todos tienen opciones de ganarla y la Penya también.

Ante Tomic está maravillando al borde de los 38. / Valentí Enrich

El rival en cuartos, Unicaja, es especial por la intensidad que pone siempre con mención especial para Alberto Díaz. ¿Piensa igual?

Unicaja ha demostrado en los últimos años que es un equipo que va siempre al cien por cien.

O al 110%...

(Ríe). Hace tiempo que no veía un equipo capaz de jugar a un ritmo tan alto y haciendo cosas bien. A veces te cuesta correr y hacer todo a una velocidad muy alta sin perder balones y ellos lo hacen muy bien.

¿Es la muestra de que sin tanto dinero, fichando lo que realmente hace falta, se puede hacer un muy buen equipo?

Por supuesto. Al final es el equipo, es el grupo. No sé cómo decirlo. Sin pagar mucho entre comillas se puede hacer un buen grupo y un buen equipo. Al final necesitas un poco de suerte para ganar algo importante o para tener una buena temporada, pero sí que se puede.

Da la sensación de que ahora aprovecha aún más sus virtudes en el poste bajo...

Bueno, yo creo que mi juego no ha cambiado mucho desde mis primeros años en el Barcelona hasta el día de hoy. Pero ahora volvemos a tu primera pregunta. Lo que sé hacer bien, pues debo hacerlo bien cada día. Y lo que no me sale tan bien, pues intentar mejorar o a veces tratar de esconderlo. Es simplemente esto. No hay más secretos.

Tomic, con SPORT en el Olímpic de Badalona. / Valentí Enrich

Estará harto de que le pregunten por los tiros libres, pero la realidad es que sus porcentajes han subido notablemente (ahora vuelve a estar un poco más bajo) sin cambiar nada...

No tiene explicación. Yo creo que, como has dicho tú, no he cambiado nada en la mecánica de tiro, en la preparación, en nada. También depende del partido. Otro día he fallado en los primeros dos, pues no entrar en una desconcentración, en algo que… No pensar mucho en un corto. Y luego, pues, estar tranquilo y meter cuando toca.

Hablamos del futuro. Acaba contrato en junio. ¿Le gustaría seguir en la Penya? ¿Aceptaría esa oferta sin mirar otras?

Es una buena pregunta. Me gustaría mirar otras ofertas. Me gustaría porque, con 38 años, teniendo una buena temporada, me gustaría ver qué más hay, pero dejando claro que me gustaría seguir en la Penya.

¿Miraría una oferta del Barça?

Claro que sí. Por ahora, que yo sepa, no hay ninguna ni nada. Ni de la Penya. Ya veremos. Hay tiempo.

¿Su deseo de vivir en Barcelona podría quedar en segundo plano para ese último contrato?

Podría, pero hablamos de futuro y aún no sabemos mucho de ello.

Para acabar. ¿Se ve en Cataluña de aquí a 20 años?

Mira, dentro de 20 no lo sé, pero si me dices en 10 o en 15 años, sí. Me explico. Mis hijas son de aquí, son catalanas. Están muy bien en su colegio, tienen amigos aquí y tanto mi mujer como yo tenemos nuestra vida aquí. Ya a 20 años vista, pues no lo sé.