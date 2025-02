Goleada sonrojante a un Cartagena apático

El Cartagena se sabe descendido y así actúa sobre el terreno de juego. Sin pasión, sin actitud, sin garra. Al Cartagena le da igual el resultado. Viene desde arriba. Si los que mandan anteponen otros intereses al deportivo, ¿quién va a pelear por este escudo? Desde luego, no lo van a hacer unos futbolistas que están de paso durante seis meses, ni otros que ya han dado sus mejores patadas a un balón. El resultado es catastrófico y puede ser histórico, ya que el cuadro albinegro podría batir todos los registros de los peores equipos de Segunda.

Ayer, el Cádiz explicó a quien lo quiera entender cómo se lucha por la permanencia. También estaba en mal momento el cuadro cadista y también buscó la reacción, pero lo hizo con sentido y no con palos de ciego. Con un poco de vista, como la que no tuvo el Cartagena con Mario Climent cuando estaba en el filial. El excanterano abrió la lata y sonrojó a más de uno con su tercer gol de la temporada.

Con un gol se acabó el Cartagena, que presentó en Cádiz un once a medio camino entre la revolución y lo de siempre. La zaga y el mediocampo fueron conocidos. Jorge More volvió al lateral derecho por delante de Aguirregabiria y Delmás. Inventó Romo arriba, con Núñez en el extremo izquierdo, El Jebari en la mediapunta y Álex Millan como referente. Tampoco tuvo efecto.

Andy Rodríguez hizo el 3 a 2 de penalti en la segunda parte. / LOF

A la media hora recibió el segundo tras un esperpento defensivo y seis minutos más tarde el tercero. Sólo dos penaltis, uno antes del descanso y otro después, permitieron al Cartagena acercarse a la portería y hacer los dos goles que recortaron distancias por mediación de Andy. Fueron dos de sus tres disparos a puerta en todo el partido. Quedaban dos actos más del circo defensivo para terminar encajando el 5 a 2 definitivo.

Arrancó bien el encuentro el Cartagena, con una presión alta y muy activa que le permitió robar. Buscó el juego directo el equipo de Guillermo Fernández Romo con envíos desde la línea defensiva y también combinó volcando el juego por la derecha. Jorge More se unió a la ofensiva doblando a Clemente para poner un peligroso centro que terminó en las manos de David Gil en el minuto 3.

Fue la primera llegada del cuadro visitante, que parecía tener otro aire. No obstante, sería de las pocas de la primera mitad. Pronto comenzó a hacerse el cuadro local con la posesión de la pelota y a desactivar con calidad la presión cartagenerista.

No tardó en encontrar el camino al gol el conjunto cadista una vez dominó el balón. En el minuto doce llegó el primero. Sacó el córner Ontiveros en jugada ensayada, realizó una pared con Álex Fernández y se la puso a Mario Climent, quien se desmarcó en la frontal. El excanterano del Cartagena le pegó sin demasiada potencia con la fortuna de que el balón tocó en el pie de Alcalá para cambiar de trayectoria y llegar al fondo de las mallas.

No merecía el Cádiz tanto premio ni el Cartagena tanto castigo visto lo visto hasta el momento. Sin embargo, el gol desequilibró los ánimos en adelante. Los locales se crecieron mientras que el cuadro de Romo volvió a hundirse tras recibir un gol, como de costumbre.

Javi Ontiveros, el mejor del partido, es presionado por el debutante Rafa Núñez. / LOF

Agobió al Cartagena el paso adelante de los andaluces y los fallos en salida de balón propiciaron cada vez ocasiones más seguidas hasta que llegó el segundo gol en el segundo disparo a puerta. Vukcevic y Alcalá se molestaron para despejar un balón a la frontal sobre la posición de Álex Fernández y este voleó a un lado para hacer el 2 a 0 con facilidad a la media hora.

El segundo puso de manifiesto la dejadez del cuadro cartagenero, que sólo tardaría seis minutos en recibir el tercero. Centró al segundo palo Ontiveros con una falta lejana y Chris Ramos volvió a ganar a Kiko Olivas en el salto. Con un remate limpio, superó a Pablo Campos por arriba, ampliando aún más la ventaja de los suyos.

El cuadro de Romo maquilló el resultado antes del descanso en un golpe de suerte: Fali cortó un centro con el brazo dentro del área. Andy, con mucha fortuna, consiguió el gol pese a que David Gil adivinó su golpeo.

Ya en la segunda parte, sin reacción alguna por parte del equipo, Romo probó haciendo debutar a Assane Ndiaye. Se colocó por detrás del delantero y pronto surtió un efecto inesperado. Peleó el hispano senegalés un balón en el área y llegó a puntear la pelota antes que Víctor Chust, quien impactó con su pie izquierdo y cometió el segundo penalti de la tarde. Andy lo convirtió de nuevo, esta vez con un golpeo ajustado al que no pudo llegar Gil para hacer el 3 a 2.

A falta de media hora por jugar, el Cartagena se colocó a un sólo gol de distancia pese a su mal partido. No obstante, le costó generar más ocasiones de peligro. El Cádiz volvió a controlar el ritmo del encuentro y consiguió el cuarto y el quinto.

Otro error de Alcalá permitió el cuarto gol cadista. Despejó el Cádiz y el central controló mal en el centro del campo. De la Rosa le robó la cartera y puso a correr a Ontiveros con cincuenta metros por delante. Le acompañó para recibir el pase de la muerte y marcar el cuarto a placer. Aún quedaría uno más. Melendo se coló entre una pasiva defensa, dio la espalda a Campos en el mano a mano y sirvió atrás para que Escalante hiciera el quinto y último.

Derrota sonrojante y dolorosa para la afición, que siente impasible a su equipo. A quince puntos de la permanencia, el descenso es casi seguro.

Romo: «No nos desmoraliza, pero el tiempo se acaba»

El entrenador del FC Cartagena, Guillermo Fernández Romo, atendió a los medios tras el término del encuentro en el Nuevo Mirandilla para analizar la derrota de los suyos. En primer lugar, el técnico admitió que «cualquier plan de partido» se terminó con el primer tanto cadista y se quejó de la mano previa a la jugada del gol. «El partido ha estado cuesta arriba desde el primer momento. Se nos destroza cualquier plan de partido con un primer gol en el que se da una mano que tiene continuidad y el córner acaba con gol», expresó.

Profundizó más en ese primer tanto que cambia la moral del equipo. «Ese gol nos ha hecho tener mucha distancia en todo y han empezado a llegar los goles de ellos provocados por una eficacia absoluta y por situaciones evitables, además del talento que tienen sus jugadores», explicó.

Se quedó el entrenador con la reacción de los suyos cuando más distancia había en el marcador. «Cuando parecía que el resultado era inamovible hemos sacado algo. Esa intención de meternos en el partido nos ha llevado al 3-2 con poco y ahí he visto al equipo armado para encontrar el empate, pero un error individual nos vuelve a alejar del partido», argumentó.

Pese al resultado, Romo asegura que el plan del equipo no cambia. «Esto no nos desmoraliza. Una vez que ha pasado esto y se analiza, hay que centrarse en el siguiente partido. Lo que ocurre es que el tiempo se va acortando y los puntos se van perdiendo», aseveró.

No está contento Romo con su trabajo, pero sí con ciertos frutos en los jugadores. «He venido a conseguir los mejores resultados posibles y no lo estoy consiguiendo. Sí creo que tenemos que estar satisfechos con gente que aparece, pero que necesita un poco más de tiempo que no tenemos», comentó. Por último, valoró los minutos de Assane y Rafa Núñez antes de admitir que el grupo está «jodidísimo».