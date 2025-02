El conseller de Ibiza explica el viaje de Jenni Hermoso a Ibiza durante el juicio a Rubiales

Salvador Losa, conseller de Presidencia y Deportes del Consell Insular de Ibiza ha comparecido este lunes en la quinta jornada del juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de 2023. Su testimonio se ha centrado en el viaje de la selección femenina a Ibiza tras el Mundial y las interacciones con los directivos de la RFEF durante dicha estancia.

Losa ha explicado que el viaje a Ibiza fue una consecuencia de una primera estancia de la selección femenina en la isla, donde prepararon el Mundial y jugaron dos partidos amistosos. "Este evento formaba parte de un contrato de patrocinio en el marco de promoción turística y deportiva del Consell", ha explicado. Según Losa, se dejó abierta la posibilidad de que, tras el Mundial, Ibiza "acogiera a las jugadoras para una celebración". Cuando la selección avanzó a semifinales, Losa contactó con Rubén Rivera, exdirector de Marketing de la RFEF, para felicitarle y recordarle "el interés de Ibiza en acoger a las jugadoras". El conseller enfatizó que el viaje "estaba programado con anterioridad" a la situación del beso que dio Rubiales a Hermoso en el estadio tras la consecución del título.

Desarrollo de la Estancia en Ibiza

Durante la estancia, Losa estuvo presente en varias ocasiones con las jugadoras y el equipo técnico. Recibió al autobús que llegó del aeropuerto de Ibiza y participó en una comida rápida debido al cansancio de las jugadoras. "Saludé a las jugadoras, las felicité de forma genérica, me constaba identificar a las jugadoras y no puedo decir con exactitud si Rivera se dirigió a alguna jugadora en particular", indicó.

También acompañó al grupo a ver el atardecer en el hotel Blau Park, evento que formaba parte del plan de esos tres días. "En la azotea del hotel, hubo un momento de relajación con refrigerios, zonas de descanso y piscina, donde las jugadoras disfrutaron del espacio. Además, hubo invitados que podían hacerse fotos con la copa del mundo", explicó Losa, quien mencionó que Rivera estaba "en la zona de invitados", pero desconocía si se acercó a Hermoso, ya que él se estaba relacionando con otras personas.

El conseller destacó que empresarios e instituciones de la isla se volcaron para agradecer el éxito de la selección y colaboraron en la organización de los eventos. Afirmó que la federación no corrió con ningún gasto relacionado con la estancia en Ibiza.

Al ser cuestionado sobre si vio a Hermoso disfrutar del viaje, Losa respondió que "el objetivo era que todas las jugadoras disfrutaran de la estancia en Ibiza". Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre la actitud o comportamiento de Hermoso durante el viaje.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional da comienzo desde este lunes a la segunda semana del juicio al expresidente de la Federación de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y lo hace también con la declaración de la actual seleccionadora, Montse Tomé.