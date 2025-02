Carlos Alcaraz ‘derriba’ otro récord del ‘Big 3’

Carlos Alcaraz tenía una asignatura pendiente: los torneos en pista rápida indoor. Era la única superficie en la que no había ganado ningún título en su aún corta carrera deportiva, en la que ha sumado ya diecisiete y ha entrado ya en el ‘top 10’ de jugadores de la historia del tenis con más éxitos antes de cumplir los 22 años.

Carlos Alcaraz celebra su victoria en Róterdam. / EFE

Alcaraz, gracias a ese éxito en tierras holandesas, ‘derribó’ en Rotérdam otro récord de precocidad del ‘Big 3’. Ya había superado algunos, como ser el tenista más joven de la historia en alcanzar el número 1 del mundo. Pero con 21 años y 9 meses ya ha ganado al menos un título en tierra batida, hierba, pista rápida al aire libre y pista rápida bajo techo. Y eso es algo que no lograron Rafa Nadal, Roger Federer ni Novak Djokovic: «Cuando hablamos de carisma, Alcaraz pasa por ser alguien que ha destacado, no solo por sus partidos, logros y resultados excepcionales para tan joven edad, sino también por ser alguien muy carismático, un jugador limpio y amable con todos. Y cuando pierde, pierde con una sonrisa, lo cual es realmente impresionante para un hombre tan joven que no tiene mucha experiencia, pero que actúa como si hubiera estado de gira durante diez años o más», fueron las cariñosas palabras que ayer dedicó el serbio al murciano en una entrevista al medio montenegrino Vijesti recogidas por Eurosport.

El sexto español de la historia

Pero en Róterdam añadió más hitos a su carrera Carlos Alcaraz. Por ejemplo se convirtió en el sexto jugador español con más títulos en su haber. El líder, por supuesto, es Rafa Nadal, con 93, y de lejos le siguen Manuel Orantes (34), David Ferrer (27), Carlos Moyá (20) y Álex Corretja (17), al que ya ha empatado. Atrás ha dejado a su propio entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien también llegó a ser número uno del mundo.

Sexto jugador en activo del circuito

Y otro más. Solo hay cinco jugadores en activo en la actualidad en el circuito ATP con más triunfos en torneos que el murciano, y todos son mayores que él. El líder es Novak Djokovic (99), y muy cerca tiene ya a Alexander Zverev (23), Marin Cilic (21), Daniil Medvedev (20) y Jannik Sinner (19).

Carlos Alcaraz posa con su trofeo junto a la mascota del torneo en una imagen de lo más divertida. | / PETER DEJONG

A la caza del número 2

Esta semana no jugará Alcaraz, quien regresará la próxima semana a la competición en otro torneo en pista rápida indoor. Será en Doha, donde tratará de seguir avanzando en uno de sus objetivos en esta primera parte del año: recuperar el número 2 del mundo que tiene en la actualidad Zverev. El jugador de El Palmar suma ahora 7.510 por 8.135 del alemán, por lo que ya está a 625. Esta semana perderá 100 por las semifinales de hace un año en Buenos Aires, mientras que Zverev, que sí estará en el torneo argentino, donde será el primer cabeza de serie, continuará, al menos, con la cifra actual y puede llegar a los 8.335 -es un ATP 250- en caso de alzarse con el trofeo.

En Doha, la próxima semana

Será la próxima semana cuando Alcaraz tenga la oportunidad de sumar 500 puntos más en un torneo de Doha con un gran cartel y donde sí estará Novak Djokovic tras recuperarse de la lesión que le obligó a retirarse de las semifinales del Open de Australia.