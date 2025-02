Julia y Mari Ángeles, dos luchadoras por la igualdad

Habían transcurrido solo unos minutos desde la apertura de inscripciones para la décima edición de la Carrera de la Mujer cuando Julia Gómez Nadal, profesora de Matemáticas jubilada, formalizaba su participación en la prueba lúdico-deportiva que se disputará el próximo 9 de marzo por las calles de Murcia. Alcantarillera de nacimiento residente en Las Torres de Cotillas, es una mujer metódica ala que no le gusta dejar las cosas para mañana. «Vi el anuncio en el periódico y le puse un mensaje a mis amigas. Como me iba a ir de viaje unos días después, me lo había apuntado. Me metí en la web, hice mi inscripción y me puse a hacer la maleta para el viaje. Me suelo apuntar todo lo que me interesa para que no se me olvide», explica Julia, de 63 años, quien ya ha participado en varias ocasiones en la cita que organiza desde hace diez años el Diario La Opinión.

Cuando llamé a Julia para decirle que había sido la primera inscrita y que tenía interés en contar su historia, su primera reacción fue de sorpresa y se preguntó por qué a mí. «Yo solo voy a andar», me dijo. Mi respuesta fue con una pregunta:«¿Yqué importa eso?». Después de un pequeño tira y afloja, aceptó. «Yo salgo a andar desde que era muy joven. Me gusta mucho el senderismo. De hecho, siempre planificamos una ruta cuando vamos de viaje. Hace un tiempo estuvimos en Normandía y también caminamos. Nos gusta mucho el monte», explica una docente de vocación que diariamente hace una media de diez kilómetros «por el río hasta la Contraparada. Hago mucho ejercicio con mi pareja y mis amigos, con algunas salidas al monte también. Y ahora que estoy más desocupada, también estoy nadando. Cuando no lo hago lo echo en falta», relata.

"Ver tantas mujeres juntas haciendo deporte no tiene precio", afirma Julia

Para Julia la Carrera de la Mujer es un acontecimiento:«Ver tantas mujeres juntas haciendo deporte no tiene precio, incluso para los hombres lo debería ser. Tengo también una hija que está en movimientos feministas y estoy muy orgullosa», explica una mujer que recuerda que «durante años, con motivo del Día de la Mujer, se convocaba una huelga para que en esa jornada no hiciéramos las cosas habituales de las mujeres y yo era la única que la hacía. Me levantaba a las siete de la mañana, me iba andando por el río y así lo celebraba yo sola. Tengo las ideas muy claras». Aunque en su domicilio afirma que siempre ha existido igualdad -«tengo dos hijos y hemos ido siempre todos al cincuenta por ciento»-, piensa que «queda mucho para conseguirlo porque no podemos olvidar que los casos de maltrato son bestiales».

Ella también está implicada en esa labor de ayudar a otras mujeres y lo hace desde un club de lectura de Las Torres de Cotillas:«Somos 25 mujeres y hablamos de los libros que leemos. Pero ves a personas que aunque no están maltratadas, teóricamente sí lo están por las respuestas que dan. Ahora estoy en esa tarea, creo que puedo hacer poca cosa, pero ayudo en lo que puedo».

Julia también ha embarcado a un grupo de amigas en la Carrera de la Mujer. Una de ellas es Mari Ángeles Rodríguez, médico anestesista del Morales Meseguer, una mujer de 56 años que superó un cáncer de mama.

"He ido con un niño pequeño a hacer guardias", comenta Mari Ángeles

Natural de Villena, también es vecina de Las Torres. «Hago senderismo y he hecho siete u ocho tramos del Camino de Santiago. Hago bici, nado y ejercicios de fuerza, pero correr no me gusta demasiado, aunque en la Carrera de la Mujer siempre me hago un trozo corriendo», explica Mari Ángeles, una mujer que ahora ayuda desde la medicina a todas las mujeres que sufren un cáncer de mama, a las que recomienda encarecidamente hacer deporte: «Estoy en la Asociación Amiga, donde tenemos a un grupo de mujeres con las que hacemos gimnasia para que se fortalezcan muscularmente. Yo recomiendo que hagan marcha nórdica y tiro con arco, y en la Universidad de Murcia se ha creado una cátedra que ha publicado varios artículos científicos que está poniendo en valor el ejercicio físico».

Aunque el deporte está muy integrado en su día a día, no suele apuntarse a carreras:«Siempre hacemos la del cáncer porque tengo varios familiares que lo padecen. A mis pacientes se lo digo, el deporte te saca mucho del hoyo y lo que segrega a tu torrente circulatorio es el mejor antidepresivo», explica una mujer que fue madre con 18 años y que ha tenido «que luchar mucho por la igualdad. Yo me he ido con un niño pequeño a hacer guardias y he tenido que organizarme para trabajar», termina diciendo Mari Ángeles, quien estará en la Carrera de la Mujer con sus amigas y también con su hija, su nuera y sus nietas.