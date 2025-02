Sito Alonso: "Hubo un error abismal de los árbitros que no es ni de minibasket"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, se cebó con la actuación arbitral en la jugada clave del encuentro que precedió al triple convertido por David Kramer y que le dio la victoria a La Laguna Tenerife por 77-78 y fue durísimo al decir que "hubo un error abismal de los árbitros que no es ni de minibasket" y habló de "acción ilegal" y de "auténtica vergüenza" .

"Mis jugadores hicieron un trabajo increíble y la impresión que tengo de ellos sería la misma ganando que perdiendo. Asistimos a uno de los mejores partidos del año sin ningún tipo de duda", fue lo primero que dijo el técnico universitario en la rueda de prensa posterior al choque celebrado en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Captura de la imagen de televisión del último tiro libre / UCAM Murcia CB

A continuación habló de la jugada que marcó el choque con una decisión arbitral controvertida y lo hizo al detalle.

"Aquí me pasan cosas que no ocurren en ningún lado. El segundo árbitro señala invasión de Kaiser Gates cuando hay cuatro jugadores amarillos en la zona para ir al rebote y entran en ella cuando sólo puede haber tres. Esto es una falta de respeto impresionante hacia el trabajo de un club y un equipo y para una afición. Esa invasión que existió permitió al rival pedir tiempo muerto y tener el último tiro para ganar. Es una auténtica vergüenza aunque luego ese triple hay que meterlo y el Tenerife lo metió. No conseguimos la victoria por un error abismal de los árbitros y que no es ni de mini basket. Tenían que darnos un tiro más y nunca el balón al contrario. Es una acción ilegal", insistió.

"No tengo nada que decir en contra del juego del Tenerife pero la resolución es denigrante y surrealista cuando arbitraban tres colegiados de máximo nivel, una injusticia de nivel máximo y no pensé que ocurriría esto en esta Liga. Se nos quita una victoria muy importante en nuestro objetivo de acceder a las eliminatorias por el título", comentó también el madrileño.