La Minera se lleva un revés en el descuento

La Deportiva Minera va a tener pesadillas con el Villanovense esta temporada. Al igual que ocurriera en la primera vuelta, el cuadro de Llano del Beal solo pudo empatar a un gol contra el equipo serón y de nuevo el tanto de los extremeños llegó en el último minuto de partido para privar así de los tres puntos a los de Popy.

La peor noticia de este partido no fue el resultado, que también, sino el juego del equipo. El cuadro de Llano del Beal fue superado en gran parte del choque por su rival, que llegó a tierras cartageneras en penúltima posición. El Villanovense ha sido el equipo que mejor ha jugado en el Ángel Celdrán, que más ocasiones ha creado, que más incómodo ha tenido a la Minera, y sobre todo, que la sensación es que se jugaba a lo que quería el cuadro verde.

El encuentro comenzó de la mejor manera para el cuadro rojillo. En la primera acción del choque, antes de que se cumpliera el minuto 2, Sandji se adentró en el área tras ganarle la espalda a la zaga extremeña y su disparo lo consiguió tapar Olmedo, portero visitante, pero el rechace le cayó a Omar Perdomo, que no falló.

Si el gran problema que tenía la Minera era el hecho de hacer goles y lo consigue en la primera acción ofensiva y enfrente tienes al penúltimo clasificado, que no gana desde hace casi dos meses y que no conoce la victoria como visitante, parece que el guion del encuentro iba encaminado a tener un choque plácido. Nada más lejos de la realidad, ya que lo que se vio es que ese tanto tempranero perjudicó más que benefició a la Minera.

Las imágenes de la Minera - Villanovense / Iván Urquízar

Fran Martínez, el mejor

Cuando el portero es el mejor del equipo, normalmente es porque no se ha realizado un gran partido de manera global. Fran Martínez, al filo del descanso y nada más reanudarse el choque en el segundo tiempo, tuvo dos intervenciones mágicas, de las que pudieron comprobar en su día los jugadores del Real Madrid. Primero a Iván Robles y, tras la reanudación, a Benji. Dos acciones de gol que el portero cartagenero evitó.

Esos avisos no espabilaron a la Minera, que vio como Bayo estrellaba el balón en el larguero en la gran ocasión del segundo periodo. Un disparo seco desde la frontal del área que ponía en alerta al cuadro rojillo. Popy, que ya había variado el esquema en el primer tiempo, viendo a su equipo superado y centrando la posición de Sandji, mientras que dejaba en banda a Omar Perdomo, en el segundo tiempo siguió moviendo piezas y dando entrada a jugadores como Arjona en el medio, Escudero de central, moviendo a Morante al lateral y también dando entrada a dos delanteros como Muller y Arturo. Cambios de hombres y de posiciones que no hacían sufrir al Villanovense. Tuvo acercamientos, sí, como el de Omar Perdomo, que envió un balón a Arjona que no llegó por milímetros, o una falta directa del propio Arjona en el 96 que se marchó cerca de la escuadra derecha, pero no se vio a la Minera que nos tenía acostumbrados.

Las imágenes de la Minera - Villanovense / Iván Urquízar

La acción fatídica llegó en el tiempo de descuento. Una rápida transición por banda derecha, balón al corazón del área y Bayo, de primeras, cruzó el esférico imposible esta vez para Fran Martínez.

La Minera sigue una semana más fuera de puestos de play off de ascenso, con la sensación de haber dado un paso atrás, pero la realidad es que las opciones de pelear por todo siguen intactas.