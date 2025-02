El Real Murcia golea al Marbella y vuelve a mirar al liderato (1-4)

Debería hacer el Real Murcia una súplica a la Federación Española. Deberían los granas pedir formalmente jugar todos sus partidos de liga como visitante. Deberían los murcianistas exigir su exilio fortuito. Deberían renunciar a jugar en Nueva Condomina. Y es que, como si fueran la excepción que confirma la regla, para el Real Murcia jugar a domicilio es todo un alivio.

Para el Real Murcia la vida es maravillosa cuando juega lejos de su estadio. Volvió a suceder este domingo. Llegaban los de Fran Fernández marcados por la derrota casera ante el Alcoyano, llegaban señalados por no aprovechar los pinchazos del líder, pero lejos de la Región, no hay ni cruces ni señales. Fuera de la Región hay victorias.

Y en Marbella no iba a ser distinto. Los puntos que no llegan en casa volvieron a llegar fuera. Al descanso, el Real Murcia tenía sentenciado el partido. No había hecho falta ni despeinarse. Dos chispazos en apenas cinco minutos eran suficientes para que el negro volviese a ser blanco, para que la decepción volviese a ser alegría y para que el liderato volviese a estar en la palma de la mano. Pero incluso, después de que el Marbella se animase con el 1-2 en el inicio de la segunda parte, los palos duelen menos a domicilio. Porque en vez de venirse abajo tras ese gol, ocurrió todo lo contrario. Entre Flakus y Pedro Benito confirmaron una victoria que deja el liderato a un punto.

Flakus, el desatascador

Cuando el partido entraba en un tramo aburrido, de esos que siempre cuestan demasiado caro al Real Murcia, Flakus, una de las novedades en el once, apareció para desatascar a los granas. Con una gran jugada por banda izquierda servía a un Palmberg que como buen brasileño tuvo que recortar antes de disparar un balón cruzado ante el que Puerto no pudo hacer nada.

Era el minuto 42 y el Real Murcia avanzaba mucho con ese gol. Se quitaba un peso de encima y metía toda la presión a un Marbella cada vez más hundido en la clasificación y que apenas había logrado hacer cosquillas a Gazzaniga. Pero si ese 0-1 ya beneficiaba y mucho al Real Murcia, antes de que el colegiado señalase el final de la primera parte iba a llegar prácticamente la sentencia. Fuera de casa hasta la suerte se alía con los granas. Fue otra vez por la izquierda, aunque en esta ocasión la jugada la protagonizaba Loren Burón. Aunque su disparo parecía ir manso a las manos del portero, Bernardo apareció de la nada para meter el esférico en su propia portería. En un pispás, el Real Murcia sentenciaba al Marbella.

Cambios en el once

Aprovechando los fichajes invernales, Fran Fernández le dio una vuelta a su once titular. Aparecía por primera vez de inicio Ian Forns en la banda izquierda, pero la gran sorpresa estaba en la delantera. Flakus, el atacante cedido por el Castellón, ganaba la partida a Raúl Alcaina. Además, la baja de Toral hacía que Pedro León mantuviera su sitio en el equipo titular.

Comenzaba el Real Murcia sin esa mochila pesada con la que juega en casa. Aunque volvía a insistir mucho en centro laterales que no generaban peligro, su intensidad le llevaba a ganar muchos balones, mirando más arriba que abajo.

Un disparo arriba de Pedro León y un remate cruzado de Flakus que se marchó por muy poco parecían agitabar a los granas, pero fue un espejismo. Conforme avanzaban los minutos, los granas se dejaban de ver en el área rival, dando más metros a un Marbella que tampoco era capaz de meter miedo a la defensa murcianista.

Si ya de por sí le falta fútbol al Real Murcia, los granas tuvieron que superar un nuevo contratiempo. En el minuto 33, Yriarte se marchaba con problemas físicos, dejando su sitio a Boateng. Tampoco escapó el Marbella de las lesiones. En el 39 Fornés abandonaba y entraba Fermín Ruiz.

Cinco minutos decisivos

Entre unas cosas y otras, el partido entraba en un tramo sin apenas emoción. Parecía que ambos equipos habían bajado los brazos a la espera del descanso. Sin embargo, Flakus sacó al Real Murcia de ese trance que no le interesaba para nada. El delantero firmado en este mercado invernal, que había demostrado su movilidad en varias acciones, apareció por la izquierda para lanzarse a la carrera y servir a un Palmberg que con toda la sangre fría del mundo, recortó antes de sacarse un disparo cruzado ante el que Puerto no pudo hacer nada (42').

Otra vez fuera del casa el Real Murcia encontraba el gol. Otra vez fuera de casa se acercaba a una nueva victoria. Con el descanso ya asomando, era la mejor noticia que podían obtener los granas. Pero en el tiempo extra encontrarían otro premio, esta vez en forma de regalo. Un remate de Loren Burón que parecía dirigirse manso a las manos de Puerto, pero como si nada apareció Bernardo para empujar el balón a la red de su propia portería.

Con ese 0-2 se marchaba el Real Murcia al vestuario. Aunque no era la única noticia. El 5-2 con el que el Ibiza ganaba al Antequera hacía todavía más importante la victoria de los granas.

El Marbella aprieta

Tenía el Real Murcia el partido controlado, pero con 45 minutos por delante todavía había mucho trabajo por hacer. Lo más importante era no dejar que el Marbella se metiese en el partido. No lo consiguieron los granas. Una vez más flaquearon los murcianistas en defensa. Estaba insistiendo y mucho el conjunto andaluz en las acciones a balón parado. Era su única forma de llegar al área de Gazzaniga. El marcador en contra además les obligaba a dar un paso al frente. Y lo dieron. También impulsados por los tres cambios realizados al descanso. Su empuje tuvo premio en el minuto 59. Pere Marco se elevaba por encima de toda la defensa murcianista para rematar a gol un gran centro de Javi Duarte.

Con menos colchón, el Real Murcia ya no podía volver a fallar. Fran Fernández, que en el descanso había aprovechado para sacar a Mier (con molestias) y poner en el campo a Vicente, hizo su tercer cambio. Pedro Benito ocupaba el sitio de Pedro León. Entre Vicente y Benito permitieron al Real Murcia volver al área contraria. Metía el delantero gaditano un pase de la muerte que era medio gol, pero Flakus se resbaló antes del remate.

Flakus agradece el regalo

No consiguió el premio el esloveno en esa ocasión. Pero si lo hizo en el 70. Todos los esfuerzos del Marbella por conseguir algo positivo no valían para nada cada vez que la defensa se empeñaba en hacer regalos al Real Murcia. Si el 0-2 llegaba con un gol en propia puerta de Bernardo, el 1-3 llegó tras un error grosero de Puerto. Fallaba el meta local ante la presión de Pedro Benito y Flakus solo tenía que empujar a la red, celebrando así su primer gol como grana. Se lo pone difícil el esloveno a Fran Fernández de cara a la próxima alineación.

Quedaban veinte minutos por delante y el Real Murcia ya no podía dejar escapar la ventaja tan importante conseguida.

Se lo pone Flakus difícil a Fran Fernández y también a Alcaina, que saltaba al campo en el 80, precisamente sustituyendo al eslovaco, autor de un gol y de una asistencia. Por su parte, Davo, el último fichaje invernal, se estrenaba en ese tramo final, ocupando el sitio de Loren Burón.

Pero el protagonista del tramo final no fue ni Alcaina ni Davo. El protagonista del cierre del triunfo grana fue Pedro Benito. No está dispuesto el gaditano a quedar en el olvido tras los últimos fichajes. Quiere tener sus minutos. Y este sábado en Marbella los aprovechó. Después de ser clave en el gol de Flakus, logró también celebrar su propio tanto. Lo hizo tras una gran jugada. Dejando atrás a su marca, se marchó directo a la meta de Puerto, batiendo al portero local por debajo de las piernas. Segundo gol del andaluz y cuarto del Real Murcia en una mañana perfecta.

A un punto del líder

Ganaba el Real Murcia justo en la jornada en la que el Antequera sufría una dura derrota en Ibiza. Nos malagueños viven un bache. Pincharon el pasado fin de semana y lo han vuelto a hacer este domingo. El Real Murcia, pese a todo el ruido y las dudas que genera en casa, ya a está a un punto del primer puesto. Solo falta el paso definitivo, ese que nunca llega, y que no es otro que el de la remontada definitiva.