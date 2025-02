El Real Murcia, a curar sus heridas de nuevo lejos de casa

El Real Murcia regresa al mismo escenario cíclico del que parece que no puede escapar. El de tener que recuperar como visitante lo que pierde en su estadio. Arrancó la temporada siendo consciente de que esa era una de las premisas a cambiar, la de convertirse en un equipo más sólido como local en cuanto a resultados. Pero las semanas pasan y el mismo error de sus tres temporadas en Primera Federación se repite. En las dos anteriores este hecho le acabó alejando de la zona del play off, mientras que en el presente curso le está impidiendo optar de manera clara a una primera posición que otorga el ascenso directo a la Segunda División. Y con la intención de recortar el colchón de un Antequera que ya gastó una bala sin consecuencias la semana pasada, el Real Murcia visita hoy al Marbella (12.00 horas, RFEF.TV) para curar su herida de hace una semana.

Y es que la derrota ante el Alcoyano en Nueva Condomina (0-1) deja al Real Murcia sin posibilidad de asaltar el liderato esta jornada, al no aprovechar el tropiezo del equipo andaluz ante el Fuenlabrada (3-4). Debe convertir el equipo de Fran Fernández este hecho en un punto de inflexión definitivo, aunque para volver a recuperarse en casa, el próximo domingo 16 ante el Sevilla Atlético (17.30 horas), no puede permitirse un tropiezo ante un Marbella necesitado de puntos. El equipo malagueño encadena cuatro jornadas consecutivas sin ganar, o lo que es lo mismo, desde que se retomó la competición tras el parón navideño no es capaz de sumar tres puntos de una tacada. Además, viene impulsado por el cambio en el banquillo con la llegada de Abel Segovia y tratará de poner fin a su agujero defensivo, ya que es uno de los equipos que más goles encaja del grupo II de la Primera Federación.

Algo con lo que intentará jugar a favor un Real Murcia que tampoco está encontrando solución a su mayor déficit de esta temporada. Solo ha podido anotar tres tantos en los últimos cuatro partidos, aunque ha logrado rentabilizar dos de ellos al máximo con sus victorias por la mínima ante el Hércules y el Yeclano Deportivo. Repetir la fórmula de La Constitución será el plan que intenten emular los de un Fran Fernández que recupera efectivos para este encuentro, pero también pierde a otros importantes.

A las bajas conocidas de Moha Moukhliss, por lesión, y de Antonio Toral, que debe cumplir dos partidos de sanción tras su expulsión ante el Alcoyano, se une la de un Isi Gómez que después de poder ser inscrito en la recta final de enero, con la salida de José Ángel Carrillo, no ha entrado en la convocatoria para Marbella al arrastrar unas molestias físicas. Habrá que ver entonces quién ocupa pareja en la medular junto a un Jorge Yriarte que es pilar fundamental en el centro del campo, y la duda residirá entre Richard Boateng o Joao Pedro Palmberg, ya que no se espera que el técnico cambie su dibujo y en la mediapunta actuarán Juan Carlos Real o el propio Pedro León. Podría debutar de primeras en el extremo un Davo que se convirtió en el último fichaje de los granas en el mercado invernal y también se espera que en el costado izquierdo sume su primera titularidad Ian Forns, quien dejó buenas sensaciones ante el Alcoyano tras ser el primer movimiento del Real Murcia en el mercado invernal.

El Marbella, por su parte, no podrá contar con Castel, al arrastrar problemas musculares, pero sí tendrá disponible para su ataque al experimentado José Callejón, exjugador del Real Madrid, Espanyol o Nápoles, entre otros, que acumula siete tantos en lo que va de temporada, los dos últimos llegaron hace un par de jornadas, ante el Alcorcón y el Mérida, donde los malagueños tan solo pudieron sumar un punto en su duelo ante los alfareros.