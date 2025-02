La pinatarense Cristina Gómez, campeona de España de squash por séptima vez

Los Campeonatos de España de Squash, tanto en mujeres como en hombres, se celebraron en las pistas del DIR Esportiu Rocafort de Barcelona, donde la pinatarense Cristina Gómez, quien estuvo un año de baja por una grave lesión, conquistó el séptimo título absoluto de su carrera deportiva.

En el cuadro de féminas, Marta Domínguez y Cristina Gómez, cabezas de serie uno y dos, respectivamente, avanzaron hasta la final sin demasiadas complicaciones, demostrando así por qué son las mejores raquetas españolas. La gallega Marta Domínguez defendía el título, teniendo dos hasta la fecha, mientras que la murciana Cristina Gómez, con seis trofeos en su vitrina, volvía a este torneo después de que el año pasado se lo perdiese por lesión y tras 17 meses de recuperación. En la ronda decisiva ambas jugadoras desplegaron un enorme nivel de juego. Fue la gallega quien se adelantó en el marcador adjudicándose los dos primeros juegos, para remontar e igualar el partido la de Murcia, con parón en el cuarto por contacto de la raqueta que afectó a la primera. Por si hacía falta mostrar más igualdad, y ya superada la hora de partido, éste se decidió en el tie-break del quinto y decisivo juego 16-14, con bolas de partido para ambas jugadoras. Un encuentro que ha sido el reflejo del dominio de este deporte por parte de ambas, en el que Marta Domínguez ocupa el puesto 57 del mundo y Cristina llegó a estar, previamente a la lesión, en el número 48. Tras esta lucha de casi hora y media, la de San Pedro del Pinatar sumó su séptimo título de Campeona de España.

"Me ha costado arrancar en los dos primeros juegos, aún tengo presente la lesión y Marta ha estado muy bien jugando delante. Una vez he superado esto a nivel psicológico he podido remontar y sumar un título más", comentó Cristina Gómez, cuyo primer trofeo fue en 2017, al concluir su partido.

Categoría masculina

Tras la larga carrera de Borja Golán, mejor jugador de squash español hasta el momento, y quien se ha impuesto en 17 ocasiones en este campeonato, se cumplió el pronóstico para este fin de semana y los dos cabezas de serie, Iker Pajares y Bernat Jaume, se plantaron en la final. El primero competía por su quinto trofeo tras participar en ocho finales nacionales hasta la fecha. Por la parte baja del cuadro, Bernat Jaume, hizo lo propio durante el fin de semana y confirmaba la réplica de la final de este torneo en la pasada edición. A pesar de que Pajares se impuso en la primera manga, el duelo catalán se mantuvo hasta el quinto y último juego, ya que Bernat, número 43 del mundo, siempre compitió para igualar el encuentro. Fue en el quinto donde el duelo se decidió siendo clave un par de bolas a la chapas de Jaume, que le dieron impulso al vigente campeón para cerrar el partido y firmar “la manita” de títulos nacionales.

"Durante el torneo he ido de menos a más. He ganado el primero, el tercero lo he cerrado doliéndome de unas molestias que arrastro desde la semana pasada y Bernat ha aprovechado la ocasión en el cuarto. En el quinto salí a jugar con todo lo que me quedaba, los errores de mi rival en este juego y mi gente en la grada me dieron vida para ganar yo el encuentro", apuntaba Iker Pajares, número 27 del ranking PSA, tras su victoria.