El FC Cartagena sufre otra goleada en Cádiz

Estrepitosa derrota del FC Cartagena, una más, esta vez en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Con este ya son diecinueve los partidos que ha perdido esta temporada el cuadro albinegro. Comenzó con actitud el cuadro de Romo, con muchos cambios y el debut de varios fichajes de invierno, pero pronto se vino abajo con el primer gol a los doce minutos, obra del excanterano Mario Climent en jugada ensayada. El segundo, de Álex Fernández, llegó a la media hora tras una espantosa jugada defensiva, para que seis minutos más tarde Chris Ramos hiciera el tercero de cabeza.

Un penalti por mano de Fali antes del descanso dio ánimos al Cartagena. Andy lo convirtió con fortuna. Al comenzar la segunda mitad, otro penalti sobre Ndiaye permitió el 3 a 2 a falta de media hora también obra de Andy, pero no generó más el Cartagena. En el tramo final recibió dos goles más para sufrir otra goleada. Sigue hundido el Cartagena en el fondo de la tabla sin visos de salir, a quince puntos de la salvación que marca el Burgos con 30.

Arrancó muy bien el encuentro el Cartagena, con una presión alta y muy activa que le permitió robar en los primeros instantes del partido. Buscó el juego directo el equipo de Guillermo Fernández Romo con envíos desde la línea defensiva que alcanzaron el ataque y también combinó volcando el juego por la derecha. Jorge More se unió a la ofensiva doblando a Clemente para poner un peligroso centro que terminó en las manos de David Gil en el minuto 3.

Fue la primera llegada del cuadro visitante, que parecía tener otro aire. No obstante, sería de las pocas de la primera mitad. Pronto comenzó a hacerse el cuadro local con la posesión de la pelota y a desactivar con calidad la presión cartagenerista. Poco a poco fue imponiendo el Cádiz su ritmo en el encuentro, bajando las pulsaciones a un impetuoso Cartagena.

No tardó en encontrar el camino al gol el conjunto cadista una vez dominó el balón. En el minuto doce llegó el primero. Tras una polémica acción en la que Ontiveros se benefició de una mano para provocar un saque de esquina llegó el 1 a 0: sacó el córner el propio Ontiveros en jugada ensayada, realizó una pared con Álex Fernández y se la puso a Mario Climent, quien se desmarcó en la frontal. El excanterano del Cartagena le pegó sin demasiada potencia al centro de la portería con la fortuna de que el balón tocó en el pie de Alcalá para cambiar de trayectoria y llegar al fondo de las mallas de la meta defendida por Pablo Campos.

No merecía el Cádiz tanto premio ni el Cartagena tanto castigo visto lo visto hasta el momento. Sin embargo, el gol desequilibró los ánimos en adelante. Los locales se crecieron mientras que el cuadro de Romo volvió a hundirse tras recibir un gol, como de costumbre. Tras el tanto, el Cartagena persiguió sombras y recibió cada vez más peligro en su área. Ontiveros golpeó fuera tras recortar sobre Jorge More y Chris Ramos perdió una oportunidad en el punto de penalti después de varios despejes fallidos de la defensa.

Agobió al Cartagena el paso adelante de los andaluces y los fallos en salida de balón propiciaron cada vez ocasiones más seguidas hasta que llegó el segundo gol en el segundo disparo a puerta. De nuevo Ontiveros se zafó de Andy para conducir hasta el pico del área grande, donde rompió a Kiko Olivas y puso un centro bombeado a la cabeza de Chris Ramos, quien las ganaba todas por alto. La histeria de la zaga albinegra permitió que el remate sin peligro del delantero se convirtiera en una asistencia de oro. Vukcevic y Alcalá se molestaron para terminar despejando sobre la posición de Álex Fernández y este voleó a un lado para hacer el 2 a 0 con facilidad a la media hora.

El segundo puso de manifiesto la dejadez del cuadro cartagenero, que sólo tardaría seis minutos en recibir el tercero. Una falta lejana sin aparente peligro fue suficiente para generar el 3 a 0. Centró al segundo palo Ontiveros y Chris Ramos volvió a ganar a Kiko Olivas en el salto. Con un remate limpio, superó a Pablo Campos por arriba, ampliando aún más la ventaja de los suyos y el sonrojo de los cartageneros.

El cuadro de Romo maquilló el resultado antes del descanso en un golpe de suerte. Una buena conducción de El Jebari se convirtió en penalti después de que su centro golpeara la mano de Fali dentro del área. Andy, de nuevo con mucha fortuna, consiguió el gol pese a que David Gil adivinó su golpeo. El tanto sería después más relevante de lo que parecía en un primer momento

Ya en la segunda parte, sin reacción alguna por parte del equipo, Romo probó haciendo debutar a Assane Ndiaye por Rafa Núñez. Se colocó por detrás del delantero y pronto surtió un efecto inesperado. Peleó el hispano senegalés un balón en el área y llegó a puntear la pelota antes que Víctor Chust, quien impactó con su pie izquierdo y cometió el segundo penalti de la tarde. Andy lo convirtió de nuevo, esta vez con un golpeo ajustado al que no pudo llegar Gil para hacer el 3 a 2 en el 60.

A falta de media hora por jugar, el Cartagena se colocó a un sólo gol de distancia pese a su mal partido. No obstante, le costó generar más ocasiones de peligro. El Cádiz volvió a controlar el ritmo del encuentro y prácticamente no dejó salir de su campo a los cartageneros. También entraron Dani Escriche y Luna, casi sin efecto. Un Millán muy cansado en la punta del ataque no pudo aportar profundidad.

Otro error Alcalá en el centro del campo permitió el cuarto gol cadista, que no sería el último. Despejó el Cádiz y el central controló mal en el centro del campo. De la Rosa le robara la cartera y puso a correr a Ontiveros con cincuenta metros por delante . Le acompañó para recibir el pase de la muerte en el mano a mano con el portero y marcó el cuarto a placer. Aún quedaría uno más. Melendo se coló entre una pasiva defensa, dio la espalda a Campos en el mano a mano y sirvió atrás para que Escalante hiciera el quinto.