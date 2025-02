El Águilas CF visita al Xerez Deportivo con cuatro bajas

El Águilas FC visita al Xerez Deportivo (17.00) con una dinámica de cuatro empates y cuatro victorias en los ocho último partidos y está a cuatro puntos del play off. Fran Alcoy, su entrenador, avisa de que su equipo tiene que «mostrar personalidad, valores y conceptos, no podemos ir y no hacer las cosas bien. El rival se ha reforzado bien en el mercado invernal». Para la cita no podrá contar con Lillo Castellano, Tropi, Mario Abenza, estos tres por sanción, y Sergio Chinchilla, lesionado