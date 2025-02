El UCAM necesita despedir su mes más corto con un triunfo en casa

Febrero, el mes más corto del año, también lo es para el UCAM Murcia CB en número de partidos. Porque hoy, día 8, se acaba para el conjunto universitario, quien regresa al Palacio de los Deportes después de dos desplazamientos en los últimos días que acabaron con signo muy diferente. Mientras que en Zaragoza el equipo de Sito Alonso salió triunfador, el martes, en la Basketball Champions League, recibió un correctivo ante el campeón de la República Checa.

Febrero también es mes para reflexionar. Y después de enfrentarse esta noche a La Laguna Tenerife (20:45 horas, Movistar), llegará el momento para descansar activamente y pensar. Porque nadie oculta en el club que puede haber cambios en la plantilla, que con la llegada de Kaiser Gates no se acabaron las entradas y, por tanto, las salidas. «Como ya dije cuando vino Kaiser Gates, no iba a ser el único movimiento que se iba a dar en el UCAM Murcia porque la ambición es muy grande y seguro que se hará cualquier movimiento dentro de nuestra realidad económica», expuso ayer Sito Alonso, quien dijo no saber nada del interés por el pívot griego Kostas Antetokounmpo.

Y si llega un ‘cinco’, otro seguro que saldrá, estando todos los focos puestos en Marko Todorovic: «Los jugadores atraviesan momentos buenos y malos durante la temporada. Marko nos ayudó a ser competitivos cuando Birgander estuvo de baja. El respeto que tengo a Marko es máximo por todo lo que nos ha dado, él fue el protagonista de entrar en la Final Four y de llegar a los play off la temporada pasada. No lo está haciendo como a él le gustaría, pero no quiere decir que no se esté esforzando», dijo el madrileño.

El encuentro ante el Tenerife llega en la resaca de la derrota ante el Nymburk. Pero el técnico del UCAM solo quiere ver el lado positivo: «El partido de Praga es un buen aprendizaje que tenemos que guardar en la memoria», dijo, para apuntar acto seguido que «no se puede dudar de un equipo como el nuestro, que barre al Zaragoza, y llegas a Praga, donde haces una buena primera parte, pero no sabes responder a los siguientes ataques frente a un rival que hace un baloncesto agresivo y dinámico que a mí me encantó. «Es un rival que te exige lo máximo y me enseñó que el baloncesto de esa manera aún tiene cabida. Pero dudar de un equipo que horas antes había respondido de manera increíble contra el Zaragoza, no es mi caso», puntualizó un entrenador que volverá a tener la baja de DJ Stephens, quien regresará cuando se reanude la competición el 1 de marzo en la pista del Covirán Granada.

Hoy llega al Palacio un rival que ha caído en sus tres últimas vistas en la ACB, pero que esta temporada está ofreciendo un altísimo nivel. De sus últimos once partidos entre competición nacional y europea solo ha perdido uno, frente al Real Madrid el pasado 12 de enero, es decir, hace casi un mes, y que el pasado miércoles superó a domicilio en la Champions al Manresa, aunque para ello tuvo que exprimir a Huertas, que estuvo 33 minutos en pista, Doornekamp (29) y Fran Guerra (28). Por ello, hacer el partido largo e intenso será una de las claves para que el UCAM Murcia se vaya a las ‘vacaciones’ de febrero con buenas sensaciones y brindando una victoria a su afición en la ACB, algo que no pudo lograr por muy poco en su última comparecencia en casa contra el Barça.