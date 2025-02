Tragedia en el Palacio: El UCAM Murcia pierde con un triple a falta de ocho décimas (77-78)

Explicar lo inexplicable es una de las situaciones más díficiles que pueden ocurrirte. Explicar lo inexplicable en un partido de baloncesto también es igual de complicado, casi tanto como asumir lo inexplicable. Lo que no tiene explicación. Y eso es lo que le tocará al UCAM Murcia CB hacer durante el largo parón que deberá afrontar de febrero, debido la disputa de la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, tras caer en el Palacio de los Deportes ante La Laguna Tenerife con uno de los desenlaces más trágicos que se recuerdan (77-78).

De hecho, el equipo tinerfeño, que venía de perder en sus tres últimas visitas en la capital murciana, ya era uno de los protagonistas de esas páginas negras que se recuerdan en las derrotas dolorosas de hace años. Pero ha añadido una nueva versión cuando el UCAM Murcia, en un final que todavía pocos entienden, se ha ido con una derrota cuando tenía una victoria en sus bolsillos. Contaba Kaiser Gates con dos tiros libres a falta de ocho décimas para sentenciar el partido. El marcador era de 77-75 y tan solo un milagro podía darle el triunfo a los de Txus Vidorreta. Pero los milagros, o aquellas cosas que ocurren y que no tienen una explicación, o que son debido a algo divino, existen. Solo así se puede entender que, tras fallar el ala-pívot universitario el primer lanzamiento, deciese también lanzar a fallar el segundo para que el tiempo corriera a su favor y que se finalizase el encuentro ahí.

Pero en su ímpetu por alcanzar el final antes que el reloj, cometió un error. Pisó la línea en su ansia para pelear por un rebote que de nada servía, puesto que el objetivo era que el reloj avanzase, y a su vez tocó el balón primero el tablero, ese tiempo cayó en manos de un Tenerife que no desaprovechó ese regalo. Dibujó Vidorreta la jugada y Kramer la ejecutó, un triple perfecto, sin tiempo nada más que para armar el brazo, que no perdonó y silenció a todo el Palacio (77-78), sin creer lo que habían visto sus ojos los casi seis mil espectadores que se dieron cita.

No obstante, el UCAM firmó el acta bajo protesta por la invasión en la zona de los jugadores del Tenerife en ese último tiro libre, algo de lo que se quejó también su entrenador Sito Alonso en rueda de prensa.

Primer cuarto

Arrancó el primer cuarto el UCAM guardando la compostura en defensa y siendo muy eficiente en ataque. Mantuvo sin anotar a La Laguna Tenerife durante casi dos minutos y medio, tiempo que no dejó pasar más Vidorreta para dar entrada a Marcelinho Huertas (4-0). Era capaz de controlar el rebote el conjunto universitario, con Sant-Roos haciendo las labores de base ante la baja de última hora por gripe de Hakanson, pero con la entrada del brasileño el guion cambió. Acertó el UCAM desde el triple, con los lanzamientos de Ennis y Gates, cuando Doornekamp intentó abrir distancias y las dos faltas de Kurucs dieron lugar a una partida de ajedrez para tratar de parar al equipo tinerfeño (12-11). Apostó Sito Alonso por Dani García, Caupain y Radebaugh para el juego exterior, pero tuvo que aguantar el UCAM por dentro ante el poderío de Shermadini, que le costó dos faltas a un Todorovic mucho más entonado que otros días, y los tiros libres desequilibraron la balanza (16-17). Aún así, un triple de Dani García, muy activo ante Huertas y Fitipaldo, lo igualó todo al término del cuarto (20-21).

Segundo cuarto

El segundo capítulo del choque también se abrió con un nuevo triple del base del UCAM, aprovechando los minutos y la ausencia de Hakanson de la mejor manera posible, y tanto Radovic como Birgander oxigenaron el juego interior universitario tras la tercera falta de Todorovic. Aunque Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras un parcial de 3-7 que no le gustó nada (23-28). Con el regreso a pista del quinteto inicial, con la excepción de Radovic por Gates, el equipo universitario tampoco encontró esa regularidad que necesitaba en ambas canastas, aunque pudo mantenerse cerca tras una canasta de Birgander (29-33) que provocó el tiempo muerto visitante a cinco del descanso. Cinco puntos consecutivos de Dylan Ennis dinamitaron el partido y dieron mucha vida a un UCAM que consiguió cambiar su cara en el momento adecuado, pero al que le faltó dar un paso más con algo más de acierto en los tiros libres y ante un Doonerkamp que sacaba siempre petróleo del perímetro (37-41). Pero todo parecía cambiar cuando un triple de Sant-Roos acercó al UCAM todavía más a un minuto para concluir la primera parte (40-41) y Ennis se sacó de la chistera una gran acción individual para acabar por delante (42-41).

Tercer cuarto

Un parcial de salida de 6-2, con los triples de Ennis y Sant-Roos, hicieron estallar al Palacio y dotar al equipo murciano de la confianza necesaria para afrontar la segunda mitad ante un rival que no cesaba de crearle problemas (48-43). Porque el UCAM entró en bonus en apenas tres minutos, tras una serie de faltas señaladas que provocaron el malestar de los aficionados y permitieron al Tenerife aguantar en este inicio de tercer cuarto (51-49). Tenían que defender los de Sito Alonso con el mismo nivel de intensidad sin mandar al tiro libre a su rival, algo que pudo aguantar en algunos momentos, y en otros no tanto (55-52). Sobre todo porque la gestión de las faltas, con Ennis y Kurucs con tres, no tenía que pasarle la menor factura posible. La vuelta a pista de Radebaugh y Dani García permitió mantener la intensidad, y el base levantó de nuevo al Palacio tras sufrir una antideportiva y convertir un triple en la posesión posterior (60-56). El Tenerife apretó con un 0-5 de parcial en los últimos segundos, pero apareció Todorovic para poner en pie también al pabellón con un triple sobre la bocina (63-61).

Último cuarto

Una técnica de Dani García y los puntos de Huertas, en la apertura del último cuarto, obligaron al UCAM a remar a contracorriente en estos primeros compases tras el 0-4 con el que el Tenerife trató de marcar territorio (61-65). Sant-Roos cortó la mala racha y una antideportiva de Sastre sobre Kurucs abrió un nuevo partido con 65-65 a falta de siete minutos. Convirtió los dos tiros libres el alero y maximizó la acción todo lo posible el UCAM con un triple de Gates en la posesión (70-65). Sin embargo, la respuesta rival fue inmediata, con los puntos de Fitipaldo y un triple de Huertas, que obligaron el tiempo muerto de Sito Alonso (70-70) a cinco del final. Otro triple del brasileño, nada más regresar a pista y con 28 puntos en su casillero, sentó como un jarro de agua fría al conjunto universitario, que a tres del final debía recortar cinco puntos (70-75). Lo hizo, por mediación de Birgander y Ennis, y entonces llegaron dos minutos de auténtica locura. Cualquier paso en falso podía costar el partido, y fueron varios los que ocurrieron después de que Kurucs pusiera por delante al UCAM al convertir un rebote ofensivo (76-75). A partir de ahí, los universitarios lo hicieron todo bien, salvo las últimas ocho décimas. Defendió de una manera imperial la siguietne posesión y, tras no conseguir anotar, fue Huertas el que falló cometiendo pasos. Mandó el Tenerife a Radebaugh al tiro libre, donde solo pudo convertir uno (77-75) y Huertas volvió a asumir los galones. Su triple no entró, y cogió el rebote Gates, yendo a los tiros libres a falta de ocho décimas. Falló el primero y tiró a fallar el segundo para que corriera el tiempo, pero pisó la línea y dejó todo el reloj para el Tenerife. Vidorreta diseñó la jugada y Kramer no perdonó más, para firmar un trágico final en el Palacio (77-78).