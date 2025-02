Jimbee Cartagena y Peñíscola firman tablas tras una locura de partido

El calendario oficial del fútbol sala obliga a los equipos a cambiar la mentalidad prácticamente cada semana. Los partidos están distribuidos de tal manera que te puedes tirar dos semanas sin competir (como acaban de tener los equipos) o tener un maratón de encuentros por delante. El Jimbee Cartagena en los últimos años ha aprendido a competir de la mejor manera posible en estos contextos, pero lo cierto es que en este curso le está penalizando en la liga la carga de partidos y competiciones y no está consiguiendo la regularidad necesaria que le permita estar con los mejores. El empate del cuadro portuario (4-4) ante Peñíscola, que debe dar por bueno por cómo se desarrolló el choque, no le sirve en realidad.

Ambos entrenadores, con sus decisiones, tanto en los cinco iniciales, donde por parte del cuadro portuario no estaban jugadores habituales como Mouhoudine o Pablo Ramírez, como en los cambios tan rápidos que hicieron en los primeros compases del choque, en especial por parte de Santi Valladares, técnico del Peñíscola, demostraron que en la mente de ambos estaban tanto el partido que se estaba jugando como el decisivo choque copero del próximo miércoles. Los dos equipos querían ganar el duelo liguero, pero querían despistar al oponente con lo que se encontrarán el próximo miércoles.

El partido comenzó con los dos equipos buscando el área rival, pero sin la claridad necesaria en los metros finales. Gon Castejón, que estuvo muy activo al principio y se fue diluyendo con el paso de los minutos, fue el que protagonizó los primeros ataques del Jimbee Cartagena. Eso sí, el primer tanto del partido lo anotó el de siempre, el que no falla. Un pase en profundidad a Mouhoudine lo convirtió Pablo Ramírez en una asistencia de gol. Era un buen balón, medido y para que el que recibiera estuviera en ventaja, pero el pívot malagueño, directamente con un remate de primeras cruzado e inalcanzable para Gio, guardameta de Peñíscola, convertía un buen pase en una asistencia para computar en las estadísticas del jugador francés. Pablo Ramírez es un jugador diferencial y lo volvió a demostrar en la primera que tuvo.

Reacción de Peñíscola

El tanto del cuadro de la trimilenaria podía presentar un guion donde el partido estuviera más cerca del pensamiento de Duda que de Santi Valladares, pero lo cierto es que no se vio la mejor versión del Jimbee en ningún momento del partido. No es que Peñícola dominara, pero la sensación es que podía marcar cualquiera. Los visitantes avisaron con tres acciones claras: primero un disparo de Pani que se había quedado solo ante Chemi, posteriormente un remate de Cristian que incomprensiblemente lo manda fuera con todo a favor y una tercera acción en la que Chemi envía el balón a córner tras un gran disparo de Pani. Jimbee lo intentaba, sobre todo en dos acciones de Pablo Ramírez, pero no controlaba el choque.

El aviso del empate lo protagonizó Salas, que se aprovechó de un fallo de Mouhoudine en la salida de balón y su remate solo ante Chemi, lo manda al palo. El empate y primer mazazo que sufrió el Jimbee fue al filo del descanso en una buena acción de Peñíscola que finalizó a la perfección Elías. La sensación era que el gol era merecido.

Nada más arrancar el segundo periodo llegó el segundo mazazo para el cuadro cartagenero. Atacó con cinco en la primera acción del segundo tiempo el Peñíscola y tuvo el premio tras un disparo de Elías que salvó Chemi, pero el rechace le cayó a Víctor Pérez, que hizo el 1-2. El partido había cambiado por completo.

Pablo Ramírez, diferencial

Tener un jugador como Pablo Ramírez te soluciona muchos de los problemas. Tras el 1-2, el cuadro portuario no estaba pasando por su mejor momento, pero en ese momento apareció de nuevo el pivot malagueño. Recibió a la altura del punto de los diez metros y su par le flotó como si fuera baloncesto, ya que la bola le había caído a su pierna derecha. Iluso el defensor visitante que no vio venir el zapatazo del atacante melonero que con la menos buena puso el esférico en la escuadra para igualar la contienda.

Jimbee Cartagena - Peñíscola / Iván Urquízar

Locura en los últimos diez minutos

Al marcar el último tanto del choque a falta de cuatro segundos, el regusto que deja a la afición no es amargo. El golazo de Motta por toda la escuadra que salva un punto tapa en parte las dudas que ha dejado el equipo. Y es que antes de esa última acción, Peñíscola volvió a adelantarse en una acción mal defendida por Jimbee que permitió a Diego Sancho hacer el 2-3. Cortés hizo el empate, tras asistencia, como no, de Pablo de Ramírez y volvía a poner en ebullición al Palacio. Pero es que no era el día, y automáticamente, nada más sacar de centro Pani, el jugador más deseado de la liga, volvía a hacer el 3-4. Un carrusel de detalles que debe corregir el Jimbee para mejorar y que este miércoles, de nuevo ante Peñíscola en Copa del Rey, ya deben evitarse. Motta, con un Jimbee volcado y atacando con portero-jugador salvó un punto, pero las dudas quedaron en el Palacio.