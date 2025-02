Sito Alonso: "El partido de Praga es un buen aprendizaje"

El UCAM Murcia CB recibe este sábado a La Laguna Tenerife (20:45 horas) en el último partido antes del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA. Y lo hace después de vivir dos momentos contrapuestos en los últimos días, con una victoria en Zaragoza y una derrota aleccionadora en la Champions contra el Nymburk el pasado martes. “El partido de Praga es un buen aprendizaje que tenemos que guardar en la memoria”, afirmó Sito Alonso en la rueda de prensa previa al choque liguero frente a un rival que está en la cuarta posición de la clasificación. Los universitarios afrontarán el duelo con la baja de DJ Stephens pero con el resto de la plantilla al completo, por lo que tendrá el técnico que hacer ningún descarte porque tiene los doce jugadores.

“No pasa nada por reconocer cuando un equipo lo hace mejor que tú. Pero se puede dudar de un equipo como el nuestro que barre al Zaragoza, un equipo que solo había perdido en casa contra el Manresa, y llegas a Praga, donde haces una buena primera parte, pero no sabes responder a los siguientes ataques frente a un rival que hace un baloncesto agresivo y dinámico que a mí me encantó. Ahora nos hemos emplazado para el 26 de marzo y espero ese día dar el mismo nivel que dan ellos a nivel físico. Es un rival que te exige lo máximo y me enseñó que el baloncesto de esa manera aún tiene cabida. Pero dudar de un equipo que horas antes había respondido de manera increíble contra el Zaragoza, no es mi caso”, continuó diciendo el madrileño sobre lo ocurrido el pasado martes.

Kostas Antetokounmpo durante su etapa con Los Angeles Lakers. / Progrès /NBAE

De nuevo han surgido nombres de jugadores que podrían reforzar el equipo en las últimas horas. El pívot griego Kostas Antetokounmpo ha sido el último, pero Sito Alonso ni confirmó ni desmintió el interés: “Eso es algo que sabe Alejandro, pero yo no sé nada ni me preocupa. Como ya dije cuando vino Kaiser Gates, no iba a ser el único movimiento que se iba a dar en el UCAM Murcia porque la ambición es muy grande y seguro que se hará cualquier movimiento dentro de nuestra realidad económica”, expuso.

Marko Todorovic, lanzando un tiro libre con Troy Caupain observándolo. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

Además, muchos focos están centrados en el rendimiento con muchos altibajos de Marko Todorovic esta temporada, al que volvió a defender Sito Alonso: “Los jugadores atraviesan momentos buenos y malos durante la temporada. Marko nos ayudó a ser competitivos cuando Birgander estuvo de baja. Cuando ha vuelto a Simon, se está repartiendo los minutos con Moussa (Diagne). El respeto que tengo a Marko es máximo por todo lo que nos ha dado, él fue el protagonista de entrar en la Final Four y de llegar a los play off la temporada. No lo está haciendo como a él le gustaría, pero no quiere decir que no se esté esforzando. Espero que haga un buen partido contra el Tenerife”, subrayó.

Centrado ya en el partido frente al Tenerife, el preparador universitario afirmó que “el partido es muy importante para los dos equipos, para ellos porque el último test antes de la Copa, y para nosotros venimos de estar mucho tiempo fuera y tenemos muchas ganas de hacer un buen partido en casa contra un rival que ha vuelto a ser todo lo sólido que era hace dos años, que sabe perfectamente a lo que juega, y que incluso las pequeñas incorporaciones que hace se ajustan a los que su entrenador quiere. Vienen de hacer un partido muy bueno contra Manresa pese a la expulsión de Shermadini a los ocho minutos”, afirmó.