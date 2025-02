Pedro Acosta y Fermín Aldeguer cierran los test de Sepang con buenas vibraciones

Los test IRTA de Sepang acabaron con tres conclusiones claras: Ducati sigue mandando, ya sea con las motos de 2024 o las nuevas de 2025, Yamaha mejora y Pedro Acosta se confirma como una seria amenaza en el próximo Mundial de MotoGP. El mazarronero concluyó sexto las jornadas de entrenamientos oficiales, por detrás de Álex Márquez (Ducati), Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Franco Morbidelli (Ducati) y Marc Márquez (Ducati). Además, el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, demostró una rápida adaptación.

En la última de las tres jornadas, el murciano del Red Bull KTM Factory se quedó muy cerca de bajar de 1:56. Su tiempo fue de 1:57.175, a solo 133 milésimas de Marc Márquez (1:57.042). El más rápido fue Álex Márquez, compañero de equipo en el Gresini Team del murciano Fermín Aldeguer, quien superó con 1:56.493 a Bagnaia (1:56.500). La primera no Ducati fue la del francés Quartararo (1:56.724), mientras que cuarto fue Morbidelli (1:56.948). También siguió mejorando sobre una MotoGP el piloto de La Ñora Aldeguer, que concluyó undécimo con 1:57.401. De todos los debutantes en la categoría reina este año, fue el mejor en Sepang.

Fermín Aldeguer, en los test oficiales de Sepang / Efe

"Es verdad que hay cosas que hay que mejorar, pero queda sobre todo entender qué nos falta. Yo por lo menos me he encontrado muy bien y tengo la idea muy clara de que si lo hubiera hecho bien, dónde podría haber llegado", explicó Acosta en declaraciones a motosan, quien también desveló que "ahora tenemos un hándicap grande que el año pasado no estaba, pero bueno, estamos en el camino".

Aldeguer evoluciona a gran velocidad

Fermín Aldeguer, por su parte, concluyó muy satisfecho los seis días de entrenamientos en Sepang, ya que él participó también en el shakedown reservado a novatos y probadores. En todos y cada uno de ellos fueron mejorando sus tiempos, demostrando una rápida adaptación a la electrónica de la MotoGP, muy diferente a la de Moto2: "He hablado con casi todos los pilotos de Ducati para tener referencias y me han dado la enhorabuena por la rápida adaptación. Mi estilo de pilotaje está siendo bueno y adaptado a esta moto", explicó en motorsport.

Las sesiones de entrenamientos continuarán la próxima semana en el circuito de Chang, en Tailandia, los días 12 y 13. En ese mismo escenario comenzará la competición el primer fin de semana de marzo.