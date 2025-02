Nueve candidatos al ascenso en la Tercera Federación más apasionante

El mercado invernal en el grupo XIII ha confirmado lo que era una evidencia ya tras la confección de las plantillas en el pasado verano. Lorca Deportiva y Cieza se han ganado el derecho por un lado, pero la presión por otra, de ser los claros favoritos al ascenso directo a la Segunda Federación.

En el grupo XIII, el campeón sube directo y del segundo al quinto, como mucho, solo puede subir uno y para ello tiene que disputar y ganar tres eliminatorias a doble partido. Lorquinistas y esparteros no firman ese play off, sus ojos están en el ascenso directo y en el mercado invernal lo han vuelto a demostrar. Lo que está claro es que estamos ante la Tercera Federación más apretada de los últimos años.

Valdeolivas, fichaje de campanillas para el Lorca

Cinco han sido los refuerzos del cuadro que dirige Sebas López. La dirección deportiva del conjunto de la ciudad del sol no ha escatimado esfuerzos en fichar lo que entendía que era necesario para afrontar la segunda vuelta del campeonato con las máximas garantías. Valdeolistas es, sin lugar a dudas, el hombre del mercado; el atacante sanjaviereño vuelve al grupo XIII tras pasar la primera vuelta del campeonato en su ciudad natal. Junto a él, fichajes de relumbrón como Cristo García (Ejido), Gabri López (CD Móstoles), Héctor Hurtado (Linares) y Walter Navarro (Jove Español) hacen del conjunto lorquino el máximo favorito.

Las imágenes del CD Cieza-Lorca Deportiva / José Bermúdez

Revolución en Cieza

Siete fichajes y siete bajas han sido los movimientos en un Cieza que aspira a todo. La última incorporación llegó el pasado lunes por la noche con el fichaje de Riquelme, ex jugador del Yeclano, entre otros, tras arrebatárselo al Santomera. Domi y Feli, procedentes de la Deportiva Minera, le deben dar el salto de calidad a un equipo que ya tiene mucha. Junto a ellos, también se ha incorporado Chato, tras marcharse del Villarrobledo. En el apartado de bajas destaca sobre todo la de Raúl Botía y Cifu, este último haciendo el camino contrario al de Domi y Feli y recalando en el cuadro de Llano del Beal.

El CD Cieza - Pulpileño, en imágenes / José Bermúdez

Molinense, Pulpileño, El Palmar y Santomera creen

Cuatro equipos, cuatro situaciones totalmente distintas, pero a estas alturas, el mismo objetivo: Jugar el playoff. El Molinense, que ha comandado la clasificación, es el equipo que más apuesta porque esta temporada sea histórica. El cuadro azulón con cuatro incorporaciones interesantes, donde destacan el extremo Victor Juliá y el central Julio Algar, no descarta esa primera plaza que diera el ascenso directo, pero que no contempla no jugar la fase de ascenso. Atlético Pulpileño es otro candidato claro, pero el conjunto indálico no se ha movido en este mercado, confía en el bloque y solo ha incorporado al lateral zurdo Luis Maestre. El Santomera, por su parte, llega en forma al segundo tramo de competición y con la ventaja de no tener presión. El Palmar es el último en discordia, ya que ha perdido regularidad en las últimas semanas, pero su plantilla permite confiar en ellos.

El Molinense celebra cuando se colocó líder / Prensa Unión Molinense

Cartagena B, único filial que no sueña

UCAM B y Águilas B son, sin lugar a dudas, los dos filiales que mejores sensaciones están dejando en esta liga. Los universitarios que ahora están fuera del play off han estado en la zona de privilegio gran parte de la temporada y esperan pelear hasta el final (y que esta vez el primer equipo no les prive del premio de jugar las eliminatorias), mientras que los costeros son una de las revelaciones positivas del curso. El Imperial, por su parte, con tres refuerzos confía en poder soñar con una quinta plaza que les permita ascender tras tres rondas directas. Felipe Moreno ha pescado por Brasil (el mediapunta Luiz Henrique), ha traído un mediocentro desde Melilla (Rashford Eteki) y también ha firmado a Álex Meca, centrocampista de calidad y de tan solo 19 años y el filial grana también anunció a Avelino, otra joven promesa procedente del Jove Español. Estos cuatro refuerzos deben acercar a los granas a una zona de ascenso en la que no han estado ni cerca de estar en toda la temporada. El filial albinegro es el que no consigue tener regularidad y está condenado a vagar por mitad de tabla, sin sufrimiento, pero sin plantearse ningún objetivo por arriba.

Amistoso entre el Real Murcia y su filial / Israel Sánchez

Marítimo y Alcantarilla no se rinden

La distancia de los puestos de descenso que ahora marcan Deportivo Marítimo y Alcantarilla con la permanencia es de siete puntos. Una cifra a tener en cuenta, sobre todo si nos fijamos en la puntuación hasta el momento de ambos conjuntos: 12. Eso sí, ni cartageneros ni aviarios se rinden y han realizado un mercado invernal más que interesante para lograr la salvación. El cuadro de la ciudad trimilenaria se ha reforzado con jugadores como Sergio Cortado o Manu Rodríguez, que llegan desde la Deportiva Minera o Nacho Córdoba para defender la portería. El Alcantarilla, con cuatro refuerzos, confía en la salvación. Nico Varela, que ya lleva 4 goles, y Tekio, que firmó el último día de mercado, son los fichajes más destacados.