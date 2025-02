El Jimbee, ante una maratón de partidos en febrero

El calendario de fútbol sala es siempre difícil de comprender. Este año, además, cuando se tuvo que cambiar a mitad de competición las fechas de la disputa de la Copa de España teniendo que adelantar en una semana la fecha prevista. Desde que comenzara la temporada el pasado mes de octubre, el cuadro cartagenero ya ha disputado 24 partidos. Es decir, en 17 semanas de competición, la media saldría a un partido cada siete días y cada dos semanas aproximadamente otro encuentro más entre semana.

La realidad no es así ni mucho menos. Entre ventanas de selecciones, semanas dedicadas a la Champions League, choques ligueros que tuvieron que modificar su fecha por los encuentros de otras competiciones y otras polémicas, el Jimbee ha ido alternando momentos de la temporada donde no jugaba (14 días entre finales de octubre y principios de noviembre y ahora otros 14 desde el choque liguero en el Palau Blaugrana ante el Barça el pasado 25 de octubre) con otras semanas donde ha disputado cuatro o cinco encuentros en diez días.

Si el Jimbee quiere ganar los próximos títulos, tendrá que superar al Peñíscola en dos ocasiones. Mañana se van a ver por segunda vez esta campaña (a las 17:00 en el Palacio de los Deportes y televisado por FEF TV), tras la victoria 2-4 el pasado 15 de enero, pero no será un choque definitivo al ser competición liguera y estar inmersos en la liga regular. El tercer duelo entre ambos será el miércoles 12 de febrero en la Copa del Rey y ahí sí que tiene que ganar el cuadro portuario para no decir adiós a la competición y seguir soñando. El cuarto enfrentamiento entre ambos no pertenece a este maratón de partidos de febrero; será en marzo en los cuartos de final de la Copa de España.

En la locura de choques en los que estarán metidos los de Duda hasta final de mes, además del doble duelo ante Peñíscola, destacan los partidos ante Palma Futsal el próximo día 22 (su posible rival en la Final Four de la Champions League) y su visita el día 25 a Torrejón de Ardoz para enfrentarse al Inter Movistar, líder de la competición liguera. Además, viajará a Zaragoza para jugar ante el Sala 10, irá también a Santa Coloma para medirse al Industrias y finalizará este carrusel de partidos en 20 días, el próximo 28 de febrero ante Noia en el Palacio de los Deportes de Cartagena.