Felipe Moreno sigue sin pagar a Ramos sus acciones del Real Murcia

El próximo mes de marzo hará dos años que Felipe Moreno aterrizó en Nueva Condomina. Consiguió el cordobés su objetivo gracias al acuerdo alcanzado con Agustín Ramos, hasta ese momento presidente del club y el principal accionistas. Aunque fueron meses complicados, de idas y vueltas entre ambos, al final el empresario murciano decidía dar un paso atrás a cambio de recuperar los 2,5 millones que había puesto en el club y que tenía previsto convertir en acciones.

A diferencia de Enrique Roca, que en su acuerdo con Felipe Moreno exigía, antes de la cesión del crédito, el pago inmediato de los 750.000 euros que también había ingresado en la entidad; Ramos decidió dar un voto de confianza al ex del Leganés, marcando un calendario de pagos a largo plazo. Pues, iniciado el 2025, el de Abarán sigue sin ver un euro de esa cantidad. Es más, también le adeudan otras cantidades, entre ellas varias mensualidades por el alquiler de la tienda que el club tiene en Gran Vía.

La cifra a pagar por Felipe Moreno a Agustín Ramos asciende prácticamente a los tres millones, sin embargo, pese al acuerdo firmado en su momento entre ambos, y a las fotografías y abrazos con el que intentaban demostrar su buena relación, el presidente del Real Murcia sigue sin abrir la chequera. Y eso que todo parecía reconducirse el pasado mes de diciembre.

Después de que en verano Fibranet volviese a la elástica grana como patrocinador principal -abonó 300.000 euros-, Antonio Pedreño, consejero del club y amigo personal de Ramos, conseguía que ambas partes se sentaran a la mesa para intentar reconducir las negociaciones de la mencionada deuda. Fue a principios del pasado mes de diciembre.

El crédito pendiente de pago permitió al cordobés aterrizar en el consejo de administración del club

Ese encuentro, según fuentes de este diario, acabó con Agustín Ramos y Felipe Moreno dándose la mano. El murciano renunciaba a parte del dinero que le correspondía, conformándose con 1,5 millones de euros; mientras que el andaluz, sabedor de que salía beneficiado, aceptaba, comprometiéndose a pagar en los días siguientes.

Pero las promesas que Felipe Moreno hace en las mesas de los restaurantes siempre acaban en papel mojado. Como volvió a vivir un Agustín Ramos ya acostumbrado a que el cordobés falte a su palabra. De hecho, acabado el plazo máximo de pago, el dinero nunca fue transferido por el presidente del Real Murcia.

Relaciones rotas

El mismo Felipe Moreno que en su momento dejó a Agustín Ramos fuera del consejo de administración pese a prometerle continuar formando parte del órgano de control del club todo el tiempo que quisiese; el mismo Felipe Moreno que solo unos meses después de aterrizar en Nueva Condomina llamaba a filas al de Abarán, amenazándole con demandarle por mala gestión; el mismo Felipe Moreno que, pese a lo firmado en el contrato acordado por ambos, no puso sobre la mesa los avales prometidos.

Pues ese mismo Felipe Moreno, del que ya muchos dudaban de que pagara, como ocurrió con un Enrique Roca que no le dio concesiones al no fiarse de su palabra, se la ha vuelto a jugar a un Agustín Ramos que iniciado 2025 todavía no ha percibido ni un euro del crédito que vendió al cordobés y gracias al cual se produjo la entrada del mismo en el club, dando el primer paso para convertirse en el dueño absoluto de la entidad.

Se mantiene la impugnación

No conforme con faltar a su palabra, han sido varios los intentos de Felipe Moreno, a través de Antonio Pedreño, para volver a sentarse a la mesa, intentos que han acabado en saco roto al sentirse el murciano engañado una y otra vez. Con las relaciones rotas, Agustín Ramos sigue adelante con su impugnación ante la Audiencia Provincial del Plan de Reestructuración llevado a cabo por el Real Murcia y que, además de dejar KO a los acreedores del club con quitas del 90%, también eliminó de la partida a todos los accionistas, al reducir el capital social a cero.

Una cláusula que deja a Moreno sin excusas Desde prácticamente aterrizar, Felipe Moreno ha insistido a Ramos en que no estaba dispuesto a pagar la cantidad acordada porque las cuentas del ejercicio 23-24, gestionado en parte por el de Abarán, dejaban una deuda mayor de lo acordado. Sin embargo, el cordobés es desmentido por el contrato que él mismo firmó para comprar el crédito de Fibranet. En una de las cláusulas de ese documento, firmado por ambas partes y al que ha tenido acceso este diario, se deja claro que el comprador renuncia a exigir a Fibranet "cualquier tipo de responsabilidad, no pudiendo revisarse el precio de la compraventa por ninguna causa, motivo y razón".

Los acreedores encabezan la lista de víctimas de los impagos de Moreno, y eso que en su primera rueda de prensa como aspirante al palco de Nueva Condomina dejó claro que iba a pagar toda la deuda del club; pero no son los únicos. Ramos no ha visto un euro de los 3 millones que le adeudan, y ya han sido varios los futbolistas y técnicos que han salido despedidos y sin su finiquito, viéndose obligados a acudir a los juzgados, donde también podría reclamar el de Abarán.

Pagos con intereses propios

Eso sí, cerca de cumplir sus dos años de gestión, Felipe Moreno cumplió todo lo pactado con Hacienda y Seguridad Social, acabando con los embargos y obteniendo el visto bueno para poder iniciar uno de los negocios que le trajo al Real Murcia, y que no es otro que la llegada al club de jugadores extranjeros. Y también está abonando la deuda pendiente con el Ayuntamiento, consiguiendo así sus planes de acercarse al alcalde José Ballesta para obtener los permisos para hacer la deseada ciudad deportiva. Es más, incluso Julián Luna, que invirtió en el club 250.000 euros -los otros 250.000 los ponía Pedreño-, recuperó su dinero, y todo porque Moreno se aseguraba con ese pago que el abogado quitase las distintas querellas que le había puesto por fraude contable.