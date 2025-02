Segunda RFEF: así se han reforzado en el mercado de invierno los equipos de la Región

Se acabó el mercado invernal de fichajes y los cuatro equipos de la Región de Murcia que compiten en el grupo IV de la Segunda Federación han demostrado que tienen ambición y que quieren intentar el ascenso de categoría esta misma campaña. Ninguno de ellos se ha debilitado; los cuatro han mejorado, a priori, sus plantillas con movimientos muy interesantes. Tras el cierre de pases, cada uno de ellos está en una posición distinta y con obligaciones diferentes, pero la exigencia autoimpuesta por ellos mismos hace que ninguno de los cuatro mire hacia abajo y no se conformen solo con la salvación; quedarse en Segunda RFEF no es suficiente.

Al UCAM solo le vale el ascenso directo

No se ha vuelto loco el cuadro universitario y eso que ha coincidido el peor momento de la temporada en cuanto a resultados con el mercado invernal. El equipo dirigido por Javi Motos ha demostrado que es el mejor de la categoría en la primera vuelta; ha demostrado una superioridad clara en varios momentos de la liga, pero en este último mes ha coincidido un bajón en el juego evidente con la mala suerte, ya que se le han escapado partidos donde no ha sido inferior al rival. Un mes que genera dudas y que le ha hecho perder el liderato.

Álex Gorpi (UCAM). | UCAM

El UCAM ha firmado al extremo Álex Gonpi, que llega desde el Sabadell, y le tiene que dar esa verticalidad y velocidad que en ciertos momentos ha echado en falta el conjunto azuldorado. También han llegado el centrocampista Pablo Hernández y el delantero Rubén del Campo, que aterriza en la capital del Segura desde la Canadian Premier League. Se ha deshecho de Iker Abellán, Diego López, Guiu y Andrés Silvente, cuatro jugadores que no eran importantes en el proyecto o que no habían encajado en la idea de Javi Motos. El caso de Silvente es el más sorprendente, ya que llegaba con cartel tras su paso por el Yeclano, pero no encontró el técnico murciano la manera de encajarlo y que marcara goles y se ha tenido que marchar al Orihuela. Se le queda una plantilla con todas las garantías para aspirar al ascenso. Además del once tipo, el equipo azuldorado tiene alternativas de sobra. Julito, que debe ser muy importante, como ya lo está siendo; Amín, que debe aportar goles; Pablo Hernández, que debe tener minutos en la medular en el segundo tramo de temporada; y los Booker o Alexis, que ya han demostrado ser jugadores fundamentales, conforman un equipo muy interesante.

Rubén del Campo (UCAM). | UCAM

La alineación tipo sería la siguiente: Facu Ackerman; José Ruiz, Fer Román, Miki Bosch, Sevila; Urcelay, Segura; Alexis, Luque, Ale Marín; Rubén del Campo.

La Unión se gana el derecho a soñar

El mensaje a principio de temporada del cuadro blanquiazul era de estabilizarse en la categoría para dar pasos adelante en el futuro, pero La Unión Atlético, que está a un punto del liderato, se ha ganado el derecho a soñar con el ascenso. Y en el mercado invernal ha visto la oportunidad de poder apuntalar una plantilla que está rindiendo por encima de lo esperado y lo han exprimido hasta el último día. El pasado lunes el cuadro minero anunció la incorporación de Adrián Salguero, central que ha sido importante en el Sabadell en la primera vuelta y que estaba cedido por el Cádiz y que, tras romper el vínculo con el conjunto catalán, el cuadro gaditano llegó a un acuerdo con La Unión para que firme hasta final de temporada. Francis Ferrón, tras ver cómo la Deportiva Minera le rescindía el contrato, es la gran apuesta de sus vecinos y ya está devolviendo esa confianza al ser el autor del gol que les daba la victoria ante el Xerez CD. Además ha llegado Fabio Conte, extremo procedente del Numancia que le debe dar más verticalidad al ataque blanquiazul. Un equipo muy equilibrado con alternativas y sobre todo con más capacidad de hacer daño tras este mercado invernal.

La alineación tipo sería la siguiente: Salcedo; Espínola, Quindimil, Diego Ruiz, Víctor Mena; Armando, Guille Bernabéu; Alvarito, Jaime Santos, Fabio Conte; Francis Ferrón.

La Minera se reforma para crecer

Play off de ascenso. Ese es el objetivo de la Deportiva Minera y desde la directiva se han puesto todos los recursos disponibles para conseguirlo. La dirección deportiva, con Antonio Martínez a la cabeza, ha trabajado más que ninguna otra en toda la Segunda Federación y ha realizado un total de 15 movimientos. Se han firmado a siete jugadores (los defensas Cifu y Adri Escudero, los centrocampistas Adrià Arjona, Adrián Sanmartín y Santi Jara y los delanteros Santi Muller y Rubén Mesa, mientras que han sido ocho los jugadores que han abandonado la disciplina rojilla (los defensas Julio Algar y Monty, los medios Raúl Sanchís, Manu Rodríguez, Domi y Feli y los delanteros Francis Ferrón y Sergio Cortado).

Rubén Mesa (Minera). | EUROPA SUR

Sin duda, los refuerzos más interesantes son los de Santi Jara y Rubén Mesa. El extremo tiene la duda de ver cómo está físicamente tras los problemas de lesiones que arrastró en la Balona el curso pasado y su paso por la débil liga de Gibraltar. La calidad del exjugador del Cartagena y Real Murcia, entre otros, es indiscutible y, si el físico le acompaña, será uno de los hombres de la liga. Rubén Mesa ya es una realidad y está siendo decisivo. Sus goles ante la Balona el pasado domingo confirman que la apuesta en el delantero pacense es un seguro. Cifu y Arjona deben ser los otros refuerzos que deben marcar diferencias.

La alineación tipo sería la siguiente: Fran Martínez; José Mas, Cifu, Morante, Juanmi; Britos, Damián Petcoff; Santi Jara, Omar Perdomo, Pipo; Rubén Mesa.

Santi Jara (Minera). | L. O.

Chris Martínez da sentido al mercado del Águilas

La balsámica victoria ante el Don Benito debe marcar un punto de inflexión para un Águilas que ha demostrado en el mercado invernal que solo con la permanencia no salva la temporada. El cuadro costero ha tenido un problema gravísimo de cara a gol en la primera vuelta del campeonato. Kensly Vázquez no ha cumplido con las expectativas y no ha podido marcar ningún tanto en esta temporada y ese problema de cara al marco rival ha lastrado mucho a un equipo que ha jugado bien en muchos partidos. La llegada de Pau Vidal y, sobre todo, la del goleador Chris Martínez refuerzan una línea de ataque que ya sí que da todas las garantías para pensar en un Águilas que pueda pelear por alcanzar el play off. Tiene menos margen de error que sus rivales, pero una plantilla de un nivel suficiente para alcanzar los objetivos. Iván Buigues en la portería es una garantía; la defensa, con el refuerzo de Lillo en el lateral derecho y jugadores como Ebuka o Morillas, que dan mucha seguridad; la medular cuenta con futbolistas de la talla de Tropi, Joel o Castedo, que desde la banda derecha está haciendo un gran curso, mientras que los refuerzos de los ya mencionados delanteros junto al mediapunta Ekiza forman una plantilla que debe hacer una segunda vuelta fiable.

Chris Martínez (Águilas). | EPE

La alineación tipo sería la siguiente: Iván Buigues; Lillo, Soler, Ebuka, Morillas; Tropi, Joel, Castedo, Ekiza, Héctor; Chris Martínez.