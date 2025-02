El Real Murcia, entre los cambios o el continuismo en su once inicial

El Real Murcia afronta uno de los momentos más importantes de la temporada. Con el mercado invernal ya cerrado y a cuatro puntos del liderato, debe definir su identidad como equipo si de verdad quiere convertirse en un serio candidato para optar a un primer puesto que otorga el ascenso directo a Segunda División al término del curso. La segunda ventana de fichajes siempre sirve para retocar aquello que no funciona, para cubrir las carencias y a la misma vez nutrir a la plantilla de más recursos en busca de cambios que surtan efecto. Y esos cambios pueden llegar esta misma jornada a un Real Murcia que la derrota ante el Alcoyano debe servir como punto de inflexión para los próximos meses.

Recuperarse de la sangría de puntos perdidos en casa, con solo cuatro victorias en once encuentros en Nueva Condomina, es algo de lo que deberá ocuparse a partir de la próxima semana, cuando sea el Sevilla Atlético el que visite la capital del Segura. Mientras tanto, el conjunto grana se mide este domingo (12.00 horas, FEF.TV) a un Marbella que busca escapar de la zona baja de la clasificación con la llegada del entrenador Abel Segovia a su banquillo.

Para el partido, el Real Murcia recuperará a piezas importantes para conformar su once inicial, la más inmediata el central Esteban Salvejich, pero también pierde a otras como es el caso del canterano Antonio Toral, expulsado en la derrota ante el Alcoyano y que ayer se conoció que deberá cumplir dos partidos de sanción. Este hecho puede llevar al entrenador Fran Fernández a modificar sus planes, a agitar algo más su once inicial en busca de un golpe de efecto que está tardando en llegar. No obstante, por lo que ha mostrado el entrenador grana durante esta temporada, no es partidario de grandes modificaciones y no suele tocar lo que funciona durante la semana, pero la última derrota puede ayudarle a darle a todo una nueva vuelta de tuerca a sus planes.

Con Salvejich de regreso, el técnico podrá contar con su pareja de centrales habitual junto a Alberto González, por lo que la duda puede trasladarse a los laterales. Si Ian Forns parte por primera vez de inicio, tras ser el primer movimiento del mercado invernal para cubrir ese puesto donde hasta hora tan solo se contaba con Kike Cadete, habrá que ver si el técnico opta por David Vicente o Jorge Mier para el derecho. En la sala de máquinas, el Real Murcia deberá esperar todavía alguna semana más para poder contar de nuevo con Moha Moukhliss y lo que ha quedado claro es que Jorge Yriarte es una pieza fundamental en esa posición, por lo que ver quién acompaña al venezolano durante este tiempo es uno de los quebraderos de cabeza del almeriense.

Sin Yriarte ante el Alcoyano fueron Boateng y Palmberg los que ocuparon el centro del campo, pero tan solo uno de ellos podría repetir ante el Marbella. No obstante, a partir de ahora entra también en la ecuación un Isi Gómez ya recuperado de su lesión de tobillo y que está llamado a coger galones en la medular murcianista conforme pasen las semanas. El regreso del madrileño podría abrir el abanico a Fran Fernández para contar con tres centrocampistas, pero modificar su dibujo es algo prácticamente impensable al contar con Juan Carlos Real en la mediapunta y con Pedro León desempeñando ese rol también en algunas ocasiones. Algo en lo que ha trabajado desde la pretemporada. Ahora, con Isi Gómez en la recámara, también puede ser una opción junto al brasileño Palmberg.

La sanción de Toral, de dos partidos tras lo dictaminado ayer por el Juez Disciplinario Único, puede ser aprovechada para buscar una efímera adaptación con Davo, el último movimiento invernal de los granas, y contar con el exjugador del Deportivo de La Coruña en la banda desde este domingo. En la derecha, Loren Burón, Carlos Rojas o Pedro León son los que más papeletas tienen. Aunque también cuenta el técnico con Kenneth Soler para el otro costado, el único futbolista zurdo y por el que se apostó en verano. En la delantera, la marcha de José Ángel Carrillo ha dejado todos los pocos puestos en David Flakus y Raúl Alcaina, quienes podrían jugar juntos si Fran Fernández opta por variar su dibujo. Si no es el caso, se deberán repartir la máxima responsabilidad ofensiva junto a un Pedro Benito que ha ido perdiendo protagonismo con los últimos movimientos de invierno y un Cadorini que aparece y desaparece en los planes del técnico.