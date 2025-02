Jorge Martín o la maldición del campeón del mundo de MotoGP

No tiene nada que ver, o sí, pero fue en la vuelta 13. El madrileño Jorge Martín, de 27 años, flamante nuevo campeón del mundo de MotoGP, estrenó su Aprilia, en el primer día del test de Sepang (Malasia), sufriendo dos caídas. La primera la salvó sin rasguño alguno. La segunda, un vuelo por encima de la cúpula de su moto con contundente aterrizaje sobre el asfalto, significó varias fracturas en la mano derecha y el pie izquierdo de las que será operado dentro de pocas horas.

Queda un mes, más o menos, para que empiece el Mundial en Buriram (Tailandia) y, muy probablemente, ‘Martinator’ se perderá toda la pretemporada. Estos chicos, en efecto, hacen milagros (igual que los cirujanos que los operan) pero, sin duda, no es el inicio soñado por el joven campeón madrileño.

Jorge Martín se ha lesionado en el peor momento de la temporada, justo cuando debe adaptarse a su nueva moto, conocer a su nuevo equipo y poner su Aprilia a su gusto para arrancar, en Tailandia, con garantías de pelear por la victoria.

La verdad es que Martín ha peleado mucho, muchísimo, por llegar hasta aquí. No todo el mundo ha valorado como se merece la conquista de este gran título, el sueño de todo piloto. Jorge Martín ganó el cetro muy merecidamente. Lo hizo en un equipo privado (Prima Pramac). "Doce amigos, no más", decía él. Lo hizo frente a todo un bicampeón como el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Lo hizo señalado como un piloto veloz, pero ganando una cuarta parte de los grandes premios de su adversario más directo.

Todo eso significa que, pese a todo, Martín fue el más regular, el más rápido y, como reconoce Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati, “administró mucho mejor que ‘Pecco’, que nosotros, cada uno de los momentos claves de la temporada”. Todo el mundo sabía que el sábado también había carrera, también se repartían puntos y ‘Martinator’ jugó con maestría esa baza. Y ganó.

Amargo título

Pero una vez campeón, hubo quien trató de boicotearle la celebración. Ahí apareció Pablo Motos y sus tremendos celos de divo, impidiendo que el nuevo campeón acudiese a ‘La Revuelta’ de David Broncano. A Martín le hicieron la vida imposible en aquellos días y todo por haberse atrevido a escoger un programa novedoso, innovar, alternativo al de mayor audiencia. Debieron ser días de gloria y para Martín fue un auténtico viacrucis.

Y, ahora, cuando estrenaba su nueva condición de campeón del mundo, cuando se sentía tremendamente feliz “por tener, por fin, toda una fábrica detrás para intentar repetir el título”, cuando lucía el nº 1 en la cúpula del carenado de su moto, va y en trece vueltas se cae dos veces y, en la segunda, se lesiona seriamente, tan seriamente que deberá pasar por el quirófano.

Jorge Martín en su típico gesto antes de subirse a su moto / APRILIA RACING TEAM

No es la primera ni la última vez que Martín o cualquiera de sus colegas pasa por este trance. Pero es evidente que la lesión llega en un momento crucial de la temporada, en los ensayos previos al inicio del campeonato, en los entrenamientos en que debe conocer la nueva moto, acoplarse a su nuevo equipo y poner la moto a su gusto para enfrentarse a pilotos y máquinas que, en teoría, son ligeramente superiores a la suya, especialmente Ducati y KTM, aunque ayer se pudo comprobar que Yamaha está volviendo.

Son días, entrenamientos, pruebas en las que se prepara la moto para el arranque del campeonato y, si no lo haces esos días, deberás hacerlo ya comenzado el campeonato y eso, a la velocidad que va todo en MotoGP, significa, sin duda, que tardarás mucho más en incorporarte al pelotón de favoritos. Martín, que ha superado la ruina cuando era joven, muy joven, ya ha peleado y sobrevivido a situaciones extremas, tanto en sus inicios como, repito, la pasada temporada cuando, no solo no recibió el mérito merecido, sino que perdió su plaza en el equipo oficial de Ducati, en beneficio de Marc Márquez, entre otras razones porque la imagen del catalán era universal y con más gancho que la de ‘Martinator’.

“Es todo muy raro. Lo hemos repasado todo. Jorge no ha cometido error alguno y la moto no ha tenido problema alguno. Nos duele en el alma esta lesión, pero, conociendo a Jorge, sabemos que va a volver aún más fuerte". Massimo Rivola — CEO del equipo Aprilia Racing

“Es todo muy raro”, comentó Massimo Rivola, CEO de Aprilia. “Lo hemos repasado todo. Jorge no ha cometido error alguno y la moto no ha tenido problema alguno. La primera caída es en una curva de derechas y la dañina, en una curva de izquierdas. Nos duele en el alma esta lesión, pero, conociendo a Jorge, sabemos que va a volver más fuerte. Es más, lo esperamos para el primer GP, en Tailandia, el día 2 de marzo, pero seguro que querrá volver antes, en el último test de Buriram”.

“No hay peor desgracia que esta, es decir, hacerte daño el primer día de la pretemporada”, comentó Márquez, que sabe más que nadie de lesiones, hacerse daño, operaciones y rehabilitaciones. “Todos le deseamos lo mejor. Es el campeón y debe regresar cuanto antes a la parrilla”.