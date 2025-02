Goiria: "Tenemos jugadores de lo mejorcito de la categoría como para decir que vamos cojos"

Con la satisfacción del trabajo bien hecho. Así compareció ayer Asier Goiria, director deportivo del Real Murcia, en una rueda de prensa en la que analizó todo lo acontecido en el mercado de fichajes. «Contento», se mostraba el responsable murcianista una vez cerrado un mes de enero que ha traído tres nuevos jugadores a la plantilla grana. Aunque hay muchas voces críticas, subrayando especialmente el perfil bajo de los fichajes y la falta de refuerzos defensivos, Goiria opina completamente lo contrario. «Hemos actuado según las necesidades y estamos muy contentos», decía, dejando claro que «quedan 16 jornadas y vamos a ir mil por mil por el objetivo», objetivo que no es otro que el ascenso de categoría.

Ha sido el extremo Davo su principal apuesta. El jugador cedido por el Deportivo de La Coruña se incorporará hoy a los entrenamientos. Habrá que ver si ya el domingo tiene minutos. Goiria no dudaba en hablar de un jugador «diferencial para esta categoría», destacando que «tiene mucho gol». En lo que no entró fue en la posición en la que tiene que jugar. Aunque habitualmente actúa por la izquierda, también puede aparecer por la derecha o incluso ser el delantero referencia. Esa decisión se la dejó a Fran Fernández, quedándose en que lo importante es que el asturiano da muchas alternativas.

Destacando también la vuelta de Isi Gómez por «su jerarquía y personalidad», el director deportivo habló de Ian Forns, el fichaje para el lateral izquierdo, como ese «jugador que nos faltaba y que nos puede dar energía».

El otro fichaje en esta ventana invernal es el del delantero Flakus. «Es un delantero moderno», decía Goiria, resaltando que «cae a las bandas, aguanta el balón, tiene gol». En definitiva, tres fichajes con los que están «contentos» y que mejoran la plantilla. «Tenemos ganas de que llegue el domingo», decía Goiria.

El pasado verano, tras el mercado, Goiria se puso un 7,5 de nota. Ayer volvió a ser cuestionado por ello. El director deportivo grana explicaba que se mantendría la nota del verano, aunque se puntuaría de forma menor en esta ventana de fichajes «por aspectos de negociaciones». Y es que el responsable grana se ha quedado con «el regusto amargo» de no haber podido llegar a acuerdos con los despedidos, entre ellos José Ángel Carrillo y Larrea.

Las salidas del delantero murciano y del centrocampista madrileño, unida a la del central Andrés López, han debilitado algunas posiciones, de hecho los granas ahora solo tienen tres centrales y un único pivote defensivo. No piensa lo mismo Asier Goiria, que defendió sus movimientos en este mercado. Se agarra el director deportivo grana a la polivalencia de algunos jugadores. Por ejemplo, considera que Cadete podría jugar perfectamente de central. «Se siete bien. Se ha adaptado genial», decía del lateral, que apareció en el centro de la defensa en el último amistoso. Y Cadete solo es una de las posibilidades. «Por no decir más nombres», continuaba Goiria, aunque no los dio.

Lo mismo ocurre en el centro del campo. Tras la salida de Larrea, Yriarte es el único medio con corte defensivo. Pero la respuesta de Goiria fue la misma. «Decir que vamos cojos... cuando en el centro del campo tenemos cuatro jugadores de lo mejorcito de la categoría o de una categoría superior. Hay dos o tres jugadores que pueden hacer esas funciones», reiteraba.

«Tiros para entrar en el 11»

Otra de las salidas es la de Ben Knight. El director deportivo grana la achacó a la gran plantilla, que hace que todos los futbolistas no puedan tener minutos, y eso que en lo que va de liga Fran Fernández no ha logrado encontrar una solución para la banda derecha, curiosamente en la que se mueve el británico. «Knight es un jugador especial, con talento, pero hay tiros para entrar en el once y siempre hay futbolistas que van a tener menos minutos. Una plantilla como la que nosotros tenemos es difícil que todo el mundo juegue».

También aprovechaba Goiria la rueda de prensa de ayer para defender la continuidad de Kenneth Soler, con ficha sénior pero que solo ha jugado 50 minutos en lo que va de liga. «Es el único extremo zurdo puro. Confío mucho en él. En esa posición nos hace falta». Palabras de elogio recibió igualmente Carlos Rojas, otro de los cuestionados. «Es especial, encarador. Comete errores porque es joven y hay que entenderlo. Pero tenemos mucha fe en él. Nos va a dar mucho».

«Vamos a ir a por el liderato»

Por último, sobre la trayectoria del equipo, el vasco insistió en que el objetivo es llegar al liderato y «vamos a ir a por ello». Aunque reconocía que «estamos encadenando situaciones que no nos gustan», dejando claro que como director deportivo no le gusta ver la imagen del equipo en algunos partidos, defiende que «estamos en segunda posición y nadie va a descansar hasta conseguir el objetivo».